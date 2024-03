Καλλιτέχνες ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την Μπιενάλε της Βενετίας

Χιλιάδες καλλιτέχνες, επιμελητές και διευθυντές μουσείων ζήτησαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας και κατηγόρησαν την έκθεση ότι «δίνει βήμα σε ένα γενοκτόνο απαρτχάιντ κράτος».

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική, μεταξύ άλλων και από τον κόσμο της τέχνης, για τη στρατιωτική του επίθεση στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους από τις 7 Οκτωβρίου.

The Biennale banned apartheid South Africa from 1968 onwards, and in 2022 banned Russian artists connected to the government.

