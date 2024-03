ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα, «μετά τις αναφορές περί 70 νεκρών και 280 τραυματιών Παλαιστινίων ως αποτέλεσμα σημερινών Ισραηλινών βομβαρδισμών, την ώρα που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, «η κυβέρνηση, αντί να φοβάται να αρθρώσει τις λέξεις ‘κατάπαυση πυρός’ εμμένοντας στην λογική του ‘δεδομένου συμμάχου’, οφείλει να πρωτοστατήσει – όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες – στην προσπάθεια για εξασφάλισή της».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει σταθερά την αλληλεγγύη του στον σκληρά δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, όπως και την έντονη καταδίκη του για τον θάνατο αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να στηριχθούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ για την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων και την άμεση επανεκκίνηση αξιόπιστων συνομιλιών στο Παλαιστινιακό, στη βάση των συνόρων του 1967, για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης».

BREAKING| Scenes of the Israeli targeting of thousands of hungry civilians, who gathered at Al Nabulsi roundabout at Al Rasheed Streets to receive humanitarian aid.

Medical sources pointed out that most victims were targeted directly in the head or chest, aiming at killing them.… pic.twitter.com/pjfydO7ckD

— Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024