Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Κλοντ Μοντάνα

‘Εφυγε από τη ζωή ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Κλοντ Μοντάνα, σε ηλικία 76 ετών. Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε σήμερα (23/2) η Fédération de la Haute Couture et de la Mode και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο πρωτοπόρος σχεδιαστής μόδας έγινε δημοφιλής κυρίως για τα εκκεντρικά πατρόν στα ρούχα του, που τον έκαναν γνωστό ως τον «βασιλιά της βάτας». Ξεχώρισε για την υψηλή ραπτική του, τη δεξιοτεχνία του στις τεχνικές με δέρμα, καθώς και για την αριστοτεχνική χρήση του χρώματος.

Η έντονη ζωή του απασχόλησε πολύ τον Τύπο, καθ ‘όλη τη δεκαετία του ’80 και τις αρχές του ’90. Σταδιακά, ο οίκος μόδας του έχασε την αίγλη του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έχασε το κίνητρό του «με τον καιρό». Ωστόσο, δεν έδωσε καμία εξήγηση, σχετικά με τους λόγους που έκαναν την επιχείρησή του να παραπαίει.

«Είχα έναν τεράστιο όγκο να αντιμετωπίσω μέσα στη μέρα μου. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι κανείς δεν σκέφτεται πραγματικά όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι το ένστικτο είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το επάγγελμα», είπε.

