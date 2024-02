Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τρεις μεταγραφές από Γερμανία θέλει ο Τεν Χαγκ

Η διοικητική αλλαγή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έφερε ένα νέο αέρα στο εσωτερικό της αγγλικής ομάδας, η οποία καταστρώνει τα σχέδιά της για την επόμενη σεζόν.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν αρχίσει τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν ριζικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Ο Έρικ Τεν Χαγκ, έχει θέσει ως προτεραιότητά του την βελτίωση της αμυντικής του γραμμής και γι’ αυτό το λόγο το μεγαλύτερο βάρος στις μεταγραφές θα πέσει σε αυτό το κομμάτι.

Οι κόκκινοι του Μάντσεστερ έχουν ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις αμυντικών οι οποίοι αγωνίζονται στην Bundesliga. Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, οι Ντε Λιχτ, Ταπσόμπα και Φρίμπονγκ έχουν μπει στο στόχαστρο της ομάδας η οποία θέλει να κάνει μια αναβάθμιση στην οπισθοφυλακή της.

Η παρουσία του Τεν Χαγκ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην περίπτωση του Ολλανδού αμυντικού της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Ντε Λιχτ δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στη γερμανική ομάδα και φαίνεται πως ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι άλλοι δύο, είναι από της αποκαλύψεις της φετινής χρονιά, αφού πραγματοποιούν εξαιρετική χρόνια υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο στην Λεβερκούζεν και έχουν τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων πάνω τους.

