Το «turning point» του Μπαρτζώκα μετά την νίκη επί της Μπάγερν (vid)

Ο Ολυμπιακός έδειξε μέταλλο και χαρακτήρα καταφέρνοντας να φύγει από την Γερμανία και το Μόναχο με μια σπουδαία νίκη επί της Μπάγερν με 76-72.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στα αποδυτήρια και πριν από το καθιερωμένο «ζντο» και ανέφερε ότι αυτή η νίκη είναι «turning point για την σεζόν μας».

Δηλαδή το παιχνίδι σημείο αναφοράς, που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σεζόν για τον Ολυμπιακό.

Coach Bartzokas speaking: “This was the turning point of the season”. ✊🏽🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAYOLY pic.twitter.com/tBwRF9IwEl

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 2, 2024