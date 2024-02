Γερμανία: Απεργία της Verdi ακινητοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ακινητοποιημένα είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε περισσότερες από 80 πόλεις της Γερμανίας, λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di, στο περιθώριο των εν εξελίξει συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ σε 15 από τα 16 κρατίδια διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις 2,80 ευρώ/ώρα στις αποδοχές, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και περισσότερες ημέρες διακοπών.

Εξαιρείται η Βαυαρία, όπου η συλλογική σύμβαση ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.

Germany paralyzed – transport company workers on strike

🇩🇪 In 80 German cities, the movement of buses, trams and subways is restricted due to the strike of 90 thousand employees in public transport services. Employees are demanding better working conditions and higher salaries… pic.twitter.com/rp22frsf4n

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 2, 2024