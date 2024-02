Πυροδότησε τη «βόμβα» η Ferrari: Ανακοίνωσε τον Λιούις Χάμιλτον (pic)

Μετά από μία ολόκληρη ζωή στη Mercedes ο Λιούις Χάμιλτον θα αποχωρήσει στο τέλος του 2024! Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε μέσω των social media το γεγονός και άνοιξε ο δρόμος για τη μετακίνηση του Βρετανού πιλότου στη Ferrari.

Ο 39χρονος οδηγός είχε συμβόλαιο μέχρι και το 2025 με τη Mercedes, ωστόσο σε αυτό υπήρχε ένας ειδικός όρος που του επέτρεψε να αποχωρήσει μετά τον πρώτο χρόνο, στο τέλος του 2024 δηλαδή. Όπως και θα γίνει.

«Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο Λιούις ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι».

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

