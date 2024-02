Έλον Μασκ: Μετά το δικαστικό φιάσκο θέλει να μεταφέρει τη νομική έδρα της Tesla

Εξοργισμένος από την απόφαση δικαστηρίου του Ντέλαγουεαρ να ακυρώσει την αμοιβή-μαμούθ των 56 δισ. δολαρίων που θα λάμβανε από την Tesla, ο Έλον Μασκ συγκαλεί τους μετόχους ζητώντας τους να μεταφερθεί η εταιρεία στα μητρώα της πολιτείας του Τέξας.

Έπειτα από προσφυγή μικρομετόχου της Tesla για το πακέτο αποζημίωσης του Μασκ, η δικαστής Καθλίν Μακόρμικ αποφάνθηκε την Τρίτη ότι το πακέτο αποζημίωσης είναι «ασύλληπτα» μεγάλο και αδικεί τους μετόχους.

Οι άνθρωποι που διαπραγματεύθηκαν το ποσό ήταν στελέχη που είχαν «εντυπωσιαστεί» από τη γοητεία του Μασκ, είπε η δικαστής.

Το πακέτο αποζημίωσης ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και τον βοήθησε να γίνει το 2023 ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Ο Μασκ δεν λαμβάνει μισθό από την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων που ο ίδιος ίδρυσε, αποζημώνεται όμως ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX δεν έκρυψε την οργή του για το δικαστικό χαστούκι.

«Ποτέ μην εγγράφετε την εταιρεία σας στην πολιτεία του Ντέλαγουεαρ» έγραψε στο X, πρώην Τρίτο. Κατά την προσφιλή του συνήθεια πραγματοποίησε λίγο αργότερα δημοσκόπηση μεταξύ των ακολούθων του, με περισσότερο από το 87% των 1,1 εκατ. απαντήσεων να τάσσονται υπέρ της μετακόμισης.

Should Tesla change its state of incorporation to Texas, home of its physical headquarters?

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024