Αγνώριστος ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρίσκεται στα γυρίσματα της νέας του ταινίας υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Τόμας ‘Αντερσον. Η ταινία έχει προσωρινό τίτλο «BC Project».

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Τόμας ‘Αντερσον, ο σταρ απαθανατίστηκε με καρό πουκάμισο, μπλε σκουφί και λερωμένο παντελόνι, ενώ στον ένα του ώμο έχει ένα μπλε σακίδιο.

