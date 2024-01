H μεγάλη επιστροφή του Fortnite στα iPhone

Έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Fortnite θα επιστρέψει στα iPhone.

Η Developer Epic Games θα έχει το δικαίωμα να λειτουργεί το δικό της κατάστημα εφαρμογών σε συσκευές Apple λόγω της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό στις ψηφιακές υπηρεσίες. Προς το παρόν, οι χρήστες iPhone μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογές μόνο από το App Store της Apple.

Από τον Μάρτιο όμως η Apple πρέπει να επιτρέψει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών σε συσκευές iOS που έχουν αγοραστεί στην ΕΕ.

Σε ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, το Fortnite έγραψε: «Θυμάστε το Fortnite στο iOS; Τι θα λέγατε να το επαναφέρουμε αυτό». Πρόσθεσε: «Apple, ο κόσμος παρακολουθεί».

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

— Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024