Γερμανία: Ενας νεκρός από την κακοκαιρία «Γερτρούδη» – Εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία όταν παρασύρθηκε από όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς η κακοκαιρία «Γερτρούδη», η οποία φέρνει σφοδρές χιονοπτώσεις και «βαριά στρώματα πάγου», πλήττει από το απόγευμα χθες Τετάρτη την κεντρική και νότια Γερμανία (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακυρώθηκαν εκατοντάδες απογειώσεις εξαιτίας της «παγωμένης βροχής», πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ επηρεάστηκαν και τα προγράμματα απεργιακών κινητοποιήσεων.

Δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν γίνει εξαιρετικά ολισθηρά και επικίνδυνα για οδηγούς και πεζούς

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αναμένεται να εκτονωθούν σταδιακά από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη.

Μέχρι τότε, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες των πληττόμενων περιοχών, Ζάαρλαντ, Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Εσσης, Θουριγγίας, Σαξονίας και Βαυαρίας να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αναβάλουν τις μη αναγκαίες οδικές ή σιδηροδρομικές μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικά, μόνο στο κρατίδιο του Ζάαρλαντ είχαν καταγραφεί μέχρι χθες το απόγευμα περισσότερα από 100 τροχαία ατυχήματα. Δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν γίνει εξαιρετικά ολισθηρά και επικίνδυνα για οδηγούς και πεζούς.

Halo Sunrise

This glowing Circle of Light was a pleasant surprise during a sunrise session at a wooden chapel in the Bavarian Alps, Germany. This was the most magical moment during several freezing cold days at the Northern edge of the Alps. Germany#schnee #snow #halo #winter pic.twitter.com/qOkSDfNoSg — Kilian Schönberger (@Schoenberger_K) January 16, 2024

Σε πολλές περιοχές της Βαυαρίας και της Εσσης τα σχολεία λειτούργησαν μόνο διαδικτυακά, και το ίδιο θα συμβεί πιθανότατα σήμερα, επιπλέον και σε περιοχές της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.

Πρόβλημα με τις απογειώσεις

Από το μεσημέρι και μετά, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, στην Φρανκφούρτη, διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του, με το σοβαρότερο πρόβλημα ν’ αφορά τις απογειώσεις, καθώς, όπως εξήγησε η εταιρία διαχείρισης Fraport, τα ειδικά μηχανήματα δεν μπορούσαν πλέον να ξεπαγώσουν με ασφάλεια τα αεροσκάφη πριν την αναχώρηση λόγω της παγωμένης βροχής.

Global boiling ?? What global boiling !

Cologne Germany paralyzed by snow storm !

Lived here for 13 years and it hardly ever snows pic.twitter.com/TPO0c3v5LQ — Maria Vani (@Vani14Vani) January 17, 2024

«Ενα αεροσκάφος πρέπει να είναι απολύτως απαλλαγμένο από χιόνι και πάγο κατά την απογείωση, διαφορετικά χάνει από την αεροδυναμική του. Η ασφάλεια εδώ έρχεται πάντα πρώτη», εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρίας και πρόσθεσε ότι όλες οι θέσεις στάθμευσης στο αεροδρόμιο ήταν πλήρεις.

Οι ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και δευτερευόντως σε αυτό του Μονάχου, είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και προβλήματα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.

Due to the weather conditions, there are flight disruptions and a high number of cancellations today at FRA. Weather related flight disruptions are also expected for January 18. Please check the status of your flight. Should it show up as cancelled, do not travel to the airport. pic.twitter.com/sWhJOahomJ — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 17, 2024

Ο σιδηρόδρομος, αν και λειτουργεί κανονικά, δέχεται μεγάλη επιβάρυνση λόγω των προβλημάτων σε αεροδρόμια και δρόμους, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) επέβαλαν όριο ταχύτητας τα 200 χλμ/ώρα για τις υπερταχείες (ICE), γεγονός το οποίο οδήγησε αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις.

Προσωρινές διακοπές δρομολογίων καταγράφηκαν αργά το απόγευμα στην περιοχή της Φρανκφούρτης και του Μάιντς, ενώ ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια προς το Παρίσι. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην κυκλοφορία περιφερειακών τρένων, λεωφορείων και τραμ στις πληττόμενες περιοχές.

Από το 1987

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD Τιμ Στέγκερ, ο ψυχρός πολικός αέρας από τον βορρά συναντά θερμότερο και υγρό αέρα από τον νότο – μια συνθήκη η οποία εμφανίζεται σε αυτήν τη μορφή, όπως είπε, για πρώτη φορά από το 1987.

When your brother, who is currently based in Germany 🇩🇪 sends you a video of the snow ❄️ they have been having with -10, and i’m over here complaining how cold 0 is in Nottingham 🥶😆 #walkinginawinterwonderland pic.twitter.com/6FnI8rGVhk — R H I A (@Indiansummer36) January 17, 2024

Οπως ανέφερε, αυτή η «σύγκρουση» μπορεί να διαρκέσει ώρες, και να φέρει μαζί της έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και «παχύ στρώμα πάγου» στον δρόμο. Η ακραία αυτή κατάσταση αναμένεται να εκτονωθεί σταδιακά από σήμερα το βράδυ, θα παραμείνουν ωστόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ολισθηρότητα.

Η DWD προειδοποιεί ακόμη για «ακραία συσσώρευση πάγου» σε δέντρα και εναέριες γραμμές και για τον κίνδυνο ρωγμών σε παγωμένα σημεία και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Persistent, moderate to heavy #snow in #Bonn, Germany, now. Even main roads are snow covered. Difficult driving conditions. pic.twitter.com/cvcbBe60wp — Lars Lowinski (@larslowinski) January 17, 2024

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα και την αλλαγή του σχεδιασμού της προγραμματισμένης για σήμερα (Τετάρτη) κινητοποίησης του συνδικάτου IG Metall σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στην περιοχή του Χάλεν.

Αντί της συγκέντρωσης μπροστά στην πύλη του εργοστασίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εργαζομένων σε κλειστό χώρο. «Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους συναδέλφους μας, ωστόσο αυτοκίνητα δεν κατασκευάζονται», δήλωσε εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Πηγή: ΑΠΕ