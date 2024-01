Ο Μέσι κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2023 (pics)

Ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε άλλο ένα διαμάντι στην ατελείωτη συλλογή του από ποδοσφαιρικά τρόπαια και ατομικές διακρίσεις.

Και μετά τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, έκανε το… νταμπλ για το 2023, κατακτώντας και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στην τελική των FIFA The Best στο Λονδίνο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άφησε πίσω του στη σχετική ψηφοφορία τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, που πήραν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Από τότε μάλιστα που η FIFA δημιούργησε ξεχωριστά βραβεία για τους κορυφαίους κάθε σεζόν, διαχωρίζοντάς τα από τη «Χρυσή Μπάλα», μόλις 4 παίκτες έχουν κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου στις βραβεύσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Με τον Μέσι να φτάνει πλέον τις 3 κατακτήσεις, μετά το 2019 και το 2022, ανεβαίνοντας και σ’ αυτή την κατηγορία στην κορυφαία θέση. Οι άλλοι τρεις είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο (2016, 2017), Λούκα Μόντριτς (2018) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2020, 2021).

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷

Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024