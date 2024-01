Η ιστορική επίδοση της Αϊντχόφεν, το μυθικό ρεκόρ της Μπενφίκα και ο ασταμάτητος Ντε Γιονγκ (vids+pics)

Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η Αϊντχόφεν, με την ομάδα του Πέτερ Μπος να κάνει σπουδαία πράγματα στη φετινή σεζόν και να οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από 17 αγωνιστικές στην Eredivisie είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ισάριθμες νίκες και 51 βαθμούς στο ενεργητικό τους.

Τελευταίο θύμα της Αϊντχόφεν ήταν η Εξέλσιορ, την οποία οι ποδοσφαιριστές του Πέτερ Μπος διέλυσαν εντός έδρας με 3-1. Μια νίκη με την οποία οι Ερυθρόλευκοι έκαναν στο «17 στα 17» και ισοφάρισαν ένα μυθικό ρεκόρ, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα έχουν την ευκαιρία να το καταρρίψουν και να περάσουν στην ιστορία της ολλανδικής ομάδας.

Ο Πέτερ Μπος και οι παίκτες του με τη νίκη επί της Εξέλσιορ ισοφάρισαν το 17Χ17 που είχε κάνει η Αϊντχόφεν τη σεζόν 1987-88 και την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Ουτρέχτη (21/1, 13:15, εκτός έδρας) θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το 18Χ18 για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και του ολλανδικού πρωταθλήματος.

17 – @PSV have won their first 17 games of the Eredivisie season, equalling the longest win streak from the start of an Eredivisie campaign (17 by PSV in 1987-88). Invincibles? pic.twitter.com/TTL7qGjR1F

