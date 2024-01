Critics Choice Awards: Ποιοι πήραν βραβεία – Καλύτερη ηθοποιός η Έμα Στόουν

Ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου 2024 απονεμήθηκαν τα Critics Choice Awards 2024 σε μία τελετή που διήρκησε τρεις ώρες με το «Oppenheimer» του Christopher Nolan να σαρώνει και σε αυτή τη διοργάνωση συγκεντρώνοντας 8 βραβεία -τα περισσότερα της βραδιάς- και ανάμεσά τους ήταν αυτά της Καλύτερης Ταινίας, του Καλύτερου Σκηνοθέτη, Β΄ Ανδρικού Ρόλου και του Καλύτερου Καστ.

Η «Barbie» της Greta Gerwig περιορίστηκε κυρίως σε τεχνικά βραβεία συγκεντρώνοντας συνολικά 6, ενώ κέρδισε και αυτό για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο -μέχρι να αλλάξουν κατηγορία την ταινία και να την πάνε στο Διασκευασμένο θεωρούνταν φαβορί και για το αντίστοιχο Όσκαρ- και για Καλύτερη Κωμωδία.

Βραβεία και νικητές στην κατηγορία κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: Oppenheimer

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν (Poor Things)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Πολ Τζιαμάτι (The Holdovers)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Νεαρός/η Ηθοποιός: Ντόμινικ Σέσα (The Holdovers)

Καστ: Oppenheimer

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer)

Πρωτότυπο Σενάριο: Barbie

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Φωτογραφία: Oppenheimer

Σκηνικά: Barbie

Μοντάζ: Oppenheimer

Κοστούμια: Barbie

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Barbie

Εφφέ: Oppenheimer

Καλύτερη Κωμωδία: Barbie

Καλύτερο Animation: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Anatomy of a Fall

Τραγούδι: I’m Just Ken (Barbie)

Μουσική: Oppenheimer

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ (Succession)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Εμπον Μος-Μπάχραχ (The Bear)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Μέριλ Στριπ (Only Murders in the Building)

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Beef

Καλύτερη Τηλεταινία: Quiz Lady

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Στίβεν Γιούν (Beef)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Αλι Γουόνγκ (Beef)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Τζόναθαν Μπέιλι (Fellow Travelers)

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Μάρια Μπέλο (Beef)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά: Lupin

Καλύτερη Σειρά Animation: Scott Pilgrim Takes Off

Καλύτερο Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερη Κωμωδία Special: John Mulaney: Baby J