OHE: Το crypto που είναι βασικό εργαλείο για το οργανωμένο έγκλημα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία

Το Tether, ένα από τα πιο εμπορεύσιμα κρυπτονομίσματα στον κόσμο, έχει γίνει βασικό εργαλείο για εγκληματίες, νομιμοποιητές εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απατεώνες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, εν μέσω εντεινόμενων νομικών και ρυθμιστικών ελέγχων της χρήσης κρυπτογράφησης σε παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και τις παράνομες τραπεζικές συναλλαγές στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία το Tether έγινε πολύ γρήγορα η πλατφόρμα επιλογής για επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτες στην περιοχή.

Η πλατφόρμα blockchain Tether διαχειρίζεται και εκδίδει ψηφιακά token συνδεδεμένα με νομίσματα της πραγματικής οικονομίας ( stablecoin) -κυρίως το δολάριο- το tether είναι συνδεμένο με το δολάριο με τη γνωστή ισοτιμία ένα προς ένα και υποστηρίζεται από τα αποθεματικά της πλατφόρμας.

