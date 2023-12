Χαμός με Άντονι και Τσιμίκα: Ένταση και… γαλλικά κατά τη διάρκεια του ντέρμπι (vid)

Μεγάλη η ένταση στο χτεσινό (17/12) Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Κώστα Τσιμίκα να εκνευρίζεται πολύ με τον Άντονι και τους δύο παίκτες να έρχονται… κοντά.

Ο Έλληνας κάλυψε σωστά την μπάλα για να φύγει άουτ, ο παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» τον τράβηξε φανερά εκνευρισμένος και αμέσως, ο Έλληνας αμυντικός κατευθύνθηκε προς τα πάνω του.

Στη φάση βρέθηκε και ο Φαν Ντάικ, αντάλλαξε… γαλλικά με τον Άντονι και στη συνέχεια άπαντες έδωσαν τα χέρια για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Antony saw Tsimikas’ ponytail and for a second thought, he was his girlfriend.😭 pic.twitter.com/edvAKw2oHv

— Kovac-Josko (@1880Manchester) December 17, 2023