Της… κακομοίρας στη Βραζιλία

Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία πλησιάζει στο τέλος του αλλά τα όσα έχουν γίνει την φετινή σεζόν μάλλον δεν έχουν προηγούμενο στη χώρα της σάμπα.

Με δυο λέξεις, της κακομοίρας. Μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κάποιος την κατάσταση που επικρατεί στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, καθώς τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, έξι ομάδες είναι για τα καλά στο «κόλπο» για τον τίτλο.

Ναι, καλά διαβάσατε, έξι ομάδες δίνουν «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και οποιαδήποτε πρόβλεψη φαντάζει (και είναι) παρακινδυνευμένη.

Ποια είναι η διαφορά που χωρίζει την πρώτη του βαθμολογικού πίνακα, Παλμέιρας με την έκτη Μπραγκαντίνο; Μόλις τέσσερις βαθμοί. Η πρωτοπόρος έχει 63 και η Μπραγκαντίνο 59.

Κι ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχουν άλλες τέσσερις, γεγονός που έχει ανεβάσει το… θερμόμετρο στα ύψη.

The Brasileirão title race is 𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 tight with three games left 🍿🏆 pic.twitter.com/985sIQ1VVD

— B/R Football (@brfootball) November 27, 2023