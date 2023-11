Πάει να σβήσει τη φωτιά ο Κάμερον – Συνάντηση με Γεραπετρίτη μετά το διπλωματικό επεισόδιο

Μετά τις διαστάσεις που πήρε η ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Ρίσι Σούνακ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, ζήτησε και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ωστόσο, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι υφίσταται ανάγκη συνεργασίας για τη διαφύλαξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Κάμερον πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το διπλωματικό φάουλ του Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει την τελευταία στιγμή το ραντεβού του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του αποδίδοντας την ακύρωση σε δυσφορία του Βρετανού πρωθυπουργού για όσα ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία όπως τόνισε ανήκουν στη χώρα μας και εκλάπησαν.

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και διερωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023