Ο Μουρίνιο έδειξε ξανά την… αγάπη του σε ball boy της ομάδας του (pic, vid)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο τρελάθηκε με το γκολ του Ελ Σαράουι για το 3-1 της Ρόμα απέναντι στην Ουντινέζε και το πανηγύρισε αγκαλιάζοντας ένα ball boy της ομάδας του.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα είχε δώσει στο 81′ στη Ρόμα το προβάδισμα με 2-1 κόντρα στην Ουντινέζε, όμως ο Ελ Σααραουί ήταν εκείνος που στο 90′ σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο με 3-1.

Ο Special One πανηγύρισε έξαλλα το τρίτο γκολ της ομάδας του, η οποία έφτασε τις πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες στη Serie A, ανεβαίνοντας στην 5η θέση και σε απόσταση τριών πόντων από την 4η Νάπολι.

Συγκεκριμένα, έτρεξε προς μέρος των ball boys πανηγυρίζοντας με σφιγμένες γροθιές. «Πανηγύρισα το γκολ που έκλεισε το ματς. Ήταν ένα παιδί, ευτυχώς δεν ήταν γυναίκα ή αστυνομικός. Ήταν ο πρώτος που είδα μπροστά μου», είπε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Mourinho runs to hug the ball boy after Roma score 😭🔴🟡

pic.twitter.com/2gKC8JH4sJ

— J (@MourinhoPics) November 26, 2023