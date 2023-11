Ο Γιόκιτς… χάλασε το double-double του Γουεμπανιάμα (132-120, vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος και οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς του «διπλού» Γουεμπανιαμά με 132-120. Ο Σέρβος σέντερ σκόραρε 39 πόντους και κατέβασε 11 ριμπάουντ και σε ένα πληθωρικό double double.

Παράλληλα μοίρασε και 9 ασίστ και παραλίγο το triple double. Σε πολύ καλό βράδυ σε επίπεδο παραγωγικότητας βρέθηκε και ο Μάικλ Πόρτερ, που σταμάτησε στους 25 πόντους με 4/9 τρίποντα.

The Joker does Joker things and leads the Nuggets to a W 😤🃏

39 PTS / 11 REB / 9 AST / 17-29 FGM pic.twitter.com/cK4XLtlANn

— NBA (@NBA) November 27, 2023