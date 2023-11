Ανάλυση: Τι έχει να κερδίσει η Χαμάς από την κατάπαυση του πυρός;

Από πολλές απόψεις, η συμφωνία για τους ομήρους ήταν ασαφής, ξεκινώντας από τη στιγμή που η κατάπαυση του πυρός έγινε αποδεκτή από όλες τις πλευρές – κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης και μέσα σε 8 ώρες από διαφορετικές ζώνες ώρας μεταξύ του Κατάρ, του κύριου μεσάζοντα, και της Ουάσιγκτον, της κύριας δύναμης που πίεζε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, με τους απρόθυμους και πρόθυμους υπουργούς του, να την αποδεχτεί.

Η ονομασία της συμφωνίας είναι ασαφής, ενδεχομένως σκόπιμα: Η επίσημη ανακοίνωση του Κατάρ την αποκαλεί «ανθρωπιστική παύση», αλλά τα μέσα ενημέρωσης στον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ φαίνεται να προτιμούν την «εκεχειρία» ή την «κατάπαυση του πυρός», όπως και τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τη διαφορά στο νόημα μεταξύ αυτών των όρων, αυτό αντανακλά το πόσο ευαίσθητες πρέπει να ήταν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν εβδομάδες.

Πιστή στη δυσάρεστη και νευρική σχέση μεταξύ των διαπραγματευτών του Ισραήλ και της Χαμάς, ακόμη και η διάρκεια είναι ασαφής: Οι διαρροές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών των έμμεσων συνομιλιών κυμαίνονταν από τρεις έως πέντε ημέρες.

Τελικά, το εύρος βρίσκεται στη μέση, τέσσερις ημέρες, αλλά, για να προστεθεί η ασάφεια, η συμφωνία επιτρέπει την παράταση κατά μία ημέρα για κάθε επιπλέον παρτίδα 10 αιχμαλώτων που απελευθερώνει η Χαμάς.

Η τελευταία ασάφεια είναι το πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η δύσκολη συμφωνία – αυτό θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της Τετάρτης.

#Israeli Minister of National Security, Ben Gvir, to Channel 14 in Hebrew: «If #Israel does not resume the war after the ceasefire in #Gaza, I have nothing to do within its government.» pic.twitter.com/YjvMDqHqEA

— Quds News Network (@QudsNen) November 22, 2023