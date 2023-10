Μιλάνο, Βερολίνο, Παρίσι: Shopping tour στην Ευρώπη!

Υπάρχουν πρωινά που αντικρύζεις αγχωμένος το πολύχρωμο χάος που επικρατεί στην ντουλάπα σου, ενώ αναρωτιέσαι διακαώς από μέσα σου, «τι να φορέσω σήμερα»; Αισθάνεσαι πως το περιεχόμενο της γκαρνταρόμπας σου απευθύνεται σε έναν παλιό εαυτό και όχι στην σημερινή εκδοχή σου ή καλύτερα, στην εκδοχή που ονειρεύεσαι να γίνεις στο μέλλον;

Αν απάντησες «ναι» έστω σε ένα από τα παραπάνω ερωτήματα, τότε να ξέρεις πως ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις level up στο στυλ σου, είναι μία shopping εξόρμηση στις πιο in fashion πόλεις της Ευρώπης. Όσο για το αξιοσημείωτο budget που θα χρειαστείς για να υλοποιήσεις αυτό το ταξίδι, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, καθώς, αν για παράδειγμα κέρδιζες το ΛΟΤΤΟ, θα είχες 10.000 ευρώ κάθε μήνα για δέκα χρόνια, οπότε τα χρήματα δεν θα ήταν πλέον εμπόδιο στα μεγαλόπνοα σχέδιά σου.

Αλήθεια, όμως, από πού θα ξεκινήσεις αυτή τη shopping περιήγηση; Πιθανότατα, για αρχή θα επιβιβαστείς σε ένα lear jet με προορισμό την «πρωτεύουσα της μόδας», εκεί όπου θα σηματοδοτήσεις την αρχή μίας απολαυστικής, shopping απόδρασης στην «καρδιά» της Ευρώπης, δηλαδή μίας shop till you drop αγοραστικής περιοδείας, η οποία θα σε οδηγήσει από το Μιλάνο στο Βερολίνο και από εκεί στις λαμπερές λεωφόρους του Παρισιού.

Συνέχισε να διαβάζεις, λοιπόν, το κείμενο που ακολουθεί, καθώς μέσα από αυτό θα σου αποκαλύψουμε τις στάσεις που αξίζει να συμπεριλάβεις στο απόλυτο, Ευρωπαϊκό shopping tour σου, αυτές που υπόσχονται πως θα φέρουν στην επιφάνεια την πιο στυλάτη, quite luxury εκδοχή σου.

Πρώτη στάση στην πιο μοδάτη Ευρωπαϊκή πόλη για fine dining και aperitivo

Ένα γενναιόδωρο shopping therapy είναι αυτό που χρειάζεσαι επειγόντως την παρούσα περίοδο; Τότε, η «Μέκκα» τη μόδας, δηλαδή το Μιλάνο, οφείλει να είναι ο πρώτος προορισμός της shopping περιοδείας σου, αυτός στον οποίο θα κάνεις τις πιο σπουδαίες επενδύσεις για το στυλ σου. Όσο για αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από το εμπορικό κέντρο Il Centro στο Il Salvagente και από το in fashion Quadrilatero στην «παραμυθένια» στοά Galleria Vittorio Emanuele II, το Μιλάνο διαθέτει επιλογές για κάθε budget και γούστο, όσο ακριβό και αν είναι.

Βέβαια, επειδή εσύ αναζητείς μόνο το καλύτερο, δηλαδή haute couture ρούχα και διαχρονικά, high end αξεσουάρ, τα οποία θα αναβαθμίσουν με «πινελιές» κομψότητας τις μελλοντικές εμφανίσεις σου, είναι προτιμότερο να κινηθείς προς την Galleria Vittorio Emanuele II, καθώς και στις κορυφαίες εμπορικές αρτηρίες, Via della Spiga και Via Montenapoleone. Βλέπεις, εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι μπουτίκ των μεγαλύτερων οίκων μόδας, όπως Maison Margiela, Chloé, Prada, Gucci, Louis Vuitton και Ralph Lauren, ό,τι χρειάζεσαι για να αντλήσεις έμπνευση και να συνθέσεις εντυπωσιακά, elegant look που θα σε αντιπροσωπεύουν.

Όπως και να έχει, όταν νιώσεις πως έχει έρθει η ώρα για ένα διάλλειμα, επισκέψου το βραβευμένο εστιατόριο Pellico 3 στο Park Hyatt Ηotel και αφέσου σε μια γαστρονομική εμπειρία η οποία «παντρεύει» με ευρηματικό τρόπο τη μεσογειακή με τη γαλλική κουζίνα. Εναλλακτικά, χαλάρωσε στο Rita στην περιοχή Navigli, χαζεύοντας τα κανάλια και τους περαστικούς, απολαμβάνοντας ένα δροσερό, αναζωογονητικό aperitivo σε συνδυασμό με εκλεκτές finger food νοστιμιές.

Next stop Βερολίνο για shopping στους πιο δημοφιλείς εμπορικούς δρόμους

Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός σε ζητήματα styling για να αναγνωρίσεις πως το Βερολίνο είναι μία από τις «πατρίδες» του street style, μία inspiring, ζωντανή πόλη η οποία κάθε χρόνο δημιουργεί και εν τέλει καθιερώνει μερικές από τις κορυφαίες τάσεις στον χώρο της μόδας. Ναι, όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που αξίζει να συμπεριλάβεις το Βερολίνο στο ταξίδι σου, όμως, ο κυριότερος είναι ο δρόμος Friedrichstraße, ο οποίος θα σε κάνει να θες να αναφωνήσεις, «shut up and take my money».

Σε κάθε περίπτωση, αφού ολοκληρώσεις την καθιερωμένη window shopping βόλτα στην πολυσύχναστη λεωφόρο Kurfürstendamm ή αλλιώς, Κούρφιρστενταμ, αφού κάνεις μερικές απαραίτητες επισκέψεις σε καταστήματα όπως, Cartier, Chanel, Yves Saint Laurent και Valentino, σειρά έχει η συνοικία Friedrichstraße. Πέρα από τις ιδιαίτερες μπουτίκ, αυτό που θα τραβήξει αμέσως την προσοχή σου είναι το επιβλητικό, εντυπωσιακό παράρτημα του παριζιάνικου πολυκαταστήματος Galeries Lafayette, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό σχήμα ενός κώνου και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις κάθε γωνία του.

Μήπως αυτή η ακούραστη shopping περιήγηση σου άνοιξε την όρεξη; Στο βραβευμένο Lorenz Adlon Esszimmer, το οποίο έχει μία υπέροχη θέα προς την πύλη του Βρανδεμβούργου και μία φιλόξενη αλλά αριστοκρατική ατμόσφαιρα, θα έχεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις και να πάρεις δυνάμεις. Εκεί, θα βιώσεις μία fine dining εμπειρία με δυσεύρετες ετικέτες γαλλικών κρασιών, η οποία θα προκαλέσει αναπάντεχες εκρήξεις απόλαυσης στον ουρανίσκο σου. Τι περιμένεις, λοιπόν, για να φτιάξεις βαλίτσες;

Last call to Paris για εξερεύνηση στη συνοικία Marais και τη Galeries Lafayette

Επόμενη στάση Παρίσι, λοιπόν, και αν αναλογιστείς πως στη συγκεκριμένη πόλη έκανε η Μαρία Αντουανέττα τα ψώνια της, ενώ η Coco Chanel εμπνεύστηκε το διαχρονικό little black dress, αντιλαμβάνεσαι γιατί πρέπει να συμπεριληφθεί στο ταξίδι σου. Αποφασίζοντας να ενδώσεις σε μία shopping εξόρμηση στο Παρίσι, πιθανότατα θα θελήσεις να ξεκινήσεις την περιήγησή σου από τη Champs-Élysées. Ωστόσο, τι θα έλεγες να επιλέξεις μία πιο εναλλακτική διαδρομή, πηγαίνοντας στη γραφική συνοικία Marais, η οποία αποπνέει μία αυθεντική μποέμ ατμόσφαιρα που σε «ταξιδεύει» νοητά στο παρελθόν;

Οι εμπορικοί δρόμοι που συγκεντρώνουν πολυτελείς μπουτίκ και high end καταστήματα είναι η Rue Des Franc Bourgeois και η Rue Vieille du Templr, ενώ ιδιαίτερα concept stores όπως το vintage κατάστημα Merci και το Used Book Café, το οποίο διαθέτει μία βιβλιοθήκη με περισσότερες από 10.000 προσθήκες, αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου. Αφού ανακαλύψεις κάθε κρυφή ομορφιά της Marais, σειρά έχει το εμβληματικό πολυκατάστημα Galeries Lafayette, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα, σου δίνει τη δυνατότητα να σου χαρίσεις luxury δωράκια από αγαπημένα brands, όπως Céline, Christian Dior και Givenchy.

Ειλικρινά, θα έχεις τόσες πολλές επιλογές στη διάθεσή σου, που δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις. Γιατί να το κάνεις, άλλωστε; Εφόσον έχεις εξασφαλίσει κάθε μήνα 10.000 ευρώ στον λογαριασμό σου και μάλιστα για τα επόμενα δέκα χρόνια, δεν χρειάζεται να σκοτίζεις το μυαλό σου με αχρείαστα διλήμματα. Καλύτερα ανέβα μέχρι τον τελευταίο όροφο του πολυκαταστήματος, για να θαυμάσεις μία πανοραμική, αποστομωτική θέα του Παρισιού από ψηλά, ενώ τσιμπολογάς γαλλικά εδέσματα, στρείδια και φουά γκρα, πίνοντας γουλιές από τη σαμπάνια σου.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις συναρπαστικές εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις, αρκεί να έχεις την τύχη με το μέρος σου, 10.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό σου, μπόλικη διάθεση για ταξίδια και νέες εμπειρίες! Και για να φέρεις την τύχη με το μέρος σου, αρχικά θα πρέπει να την επικαλεστείς. Πώς; Ή κάνεις μια επίσκεψη στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου ή μπαίνεις στο opaponline.gr για να παίξεις ΛΟΤΤΟ. Με 6 σωστούς αριθμούς κερδίζεις 10.000 ευρώ κάθε μήνα για μία 10ετία. Αν πάλι, αντί για 6 βρεις 5 αριθμούς, θα μπαίνουν στον λογαριασμό σου 1.000 ευρώ κάθε μήνα για έναν χρόνο. Καθόλου άσχημα, ε; Αν σου μπήκαν ιδέες, να ξέρεις ότι οι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22.00. Καλό shopping!