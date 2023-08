Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά χθες Σάββατο σε τροχαίο στο Περού, όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στις Άνδεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα έγινε το πρωί, όταν λεωφορείο το οποίο μετέφερε περίπου πενήντα επιβάτες από την πόλη Βιλκατσουαμάν των Άνδεων στην πρωτεύουσα Λίμα ανατράπηκε κι έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων στην περιφέρεια Ουανκαβελίκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Έχουμε δεκατρείς νεκρούς και πέντε πολύ σοβαρά τραυματίες μετά το δυστύχημα και την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στον αυτοκινητόδρομο Λος Λιμπερταδόρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομικός σε τμήμα της περιοχής Ουαϊταρά, στην Ουανκαβελίκα.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Andina είχε μεταδώσει πληροφορίες για «τουλάχιστον δέκα» νεκρούς.

Bus plunges into cliff in Peru – At least thirteen dead, among them childrenhttps://t.co/KxenL8Y84C

— Jaun News English (@EnglishJaun) August 20, 2023