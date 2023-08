Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Σινέντ Ο’ Κόνορ. Η τραγουδίστρια πέθανε στα 56 της χρόνια, στο σπίτι της στο Λονδίνο, την Τετάρτη 26 Ιουλίου, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα αλλά και τους θαυμαστές της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ιρλανδή σταρ λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή είχε επικοινωνία με τον μουσικό Μπομπ Γκέλντοφ. Πρόκειται για τον άνθρωπο πίσω από την κινηματογραφική μεταφορά του «The Wall» και τις συναυλίες του Live Aid.

Σε δηλώσεις του, ο ίδιος ανέφερε ότι με την Σινέντ Ο’ Κόνορ ήταν χρόνια φίλοι. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι συνομίλησε με την τραγουδίστρια, λίγες μέρες πριν τον θάνατό της και σημείωσε ότι τα τελευταία μηνύματά της ήταν «γεμάτα με απόγνωση, απελπισία και θλίψη»

«Πολλές, πολλές φορές η Σινέντ ήταν γεμάτη από μια τρομερή μοναξιά και μια τρομερή απελπισία. Ήταν πολύ καλή μου φίλη. Μιλούσαμε μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες. Κάποια από τα μηνύματά της ήταν γεμάτα με απόγνωση, απελπισία και θλίψη ενώ κάποια άλλα, ήταν εκστατικά και γεμάτα χαρά. Έτσι ήταν και η ίδια», είπε συγκεκριμένα ο Γκέλντοφ.

Bob Geldof shares ‘sorrow and despair’ of friend Sinead O’Connor’s last texts before death https://t.co/QTH4pXXeo7

— lord thomson (@ThomsonLord) July 31, 2023