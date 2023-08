Αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση είναι η Νέα Υόρκη, όπου συρρέουν χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής την ώρα που δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι για να τους φιλοξενήσουν.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται –κάποιοι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα- έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt του Μανχάταν.

«Η κρίση δεν έχει τελειώσει» τόνισε σχολιάζοντας τις σοκαριστικές εικόνες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Άνθρωποι που φτάνουν στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας ένα καλύτερο αύριο, καταλήγουν να κοιμούνται σε χαρτοκούτια επειδή το ξενοδοχείο Roosvelt δεν έχει άλλα δωμάτια για τη φιλοξενία τους.

TONIGHT on @TopStoryNBC. The latest on the migrant crisis in NYC. Migrants sleeping on the street outside the Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan. pic.twitter.com/alZ8gKCb7w

— Zach Richter (@zach_richter1) August 1, 2023