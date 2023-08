H Χ Corp., η εταιρεία που μέχρι πρότινος ονομαζόταν Twitter Inc., υπέβαλε αγωγή κατά οργάνωσης που μάχεται τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο, κατηγορώντας την για ψευδείς καταγγελίες που διώχνουν τους διαφημιστές από την πλατφόρμα.

Η αγωγή κατά της Center for Countering Digital Hate (CCDH) αφορά έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο και έδειχνε ότι το X δεν διέγραφε ομοφοβικά και νεοναζιστικά μηνύματα από πιστοποιημένους χρήστες Twitter Blue.

Δικηγόροι της οργάνωσης απέρριψαν τους ισχυρισμούς της X και την κατηγόρησαν ότι «εκφοβίζει όσους έχουν το θάρρος να μάχονται κατά της υποκίνησης σε βία, της ρητορικής μίσους και του επιβλαβούς περιεχομένου online», αναφέρει το Reuters.

Είχαν προηγηθεί εκθέσεις της οργάνωσης που διαπίστωναν αύξηση της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης για το κλίμα μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, o oποίος υποσχόταν να επαναφέρει στην πλατφόρμα την «ελευθερία της έκφρασης».

Ακολούθησε η απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων της πλατφόρμας και οι ανησυχίες ότι η μείωση προσωπικού εμποδίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο περιεχομένου.

Ανησυχία προκάλεσε επίσης η απόφαση του Μασκ να επαναφέρει λογαριασμούς ακροδεξιών χρηστών. Την Κυριακή ήρε έπειτα από οκτώ μήνες το μπλόκο στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είχε μεταξύ άλλων ποστάρει την εικόνα ενός συμβόλου που συνδύαζε τη ναζιστική σβάστικα με το Άστρο του Δαβίδ.

🚨@ElonMusk has claimed he is a free speech absolutist, but he is now using his attorneys to try to silence CCDH with bogus legal threats.

Billionaires can’t bully us or our attorney @kaplanrobbie. Here’s our response ⤵️#MuskMeltdownhttps://t.co/5tQBNRzXOj

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) July 31, 2023