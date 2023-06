Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε μια παραλία μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων στη νότια επαρχία Chumphon της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα, που μίλησε στο CNN, αυτό μπορεί να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, που μπορεί να προκάλεσε την άνθιση πλαγκτόν.

Συγκεκριμένα, ο Thon Thamrongnawasawat, αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Αλιείας στο Πανεπιστήμιο Kasetsart, απέδωσε τους θανάτους ψαριών στην άνθιση πλαγκτόν – ένα φυσικό φαινόμενο που μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό και προκαλεί ασφυξία στα ψάρια.

«Διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως η λεύκανση των κοραλλιών ή η άνθιση του πλαγκτόν, συμβαίνουν φυσικά εδώ και χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη εντείνει και αυξάνει τη συχνότητα αυτών των φαινομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ανθίσεις πλαγκτόν συμβαίνουν μία ή δύο φορές το χρόνο και συνήθως διαρκούν δύο έως τρεις ημέρες. Οι αξιωματούχοι έχουν συλλέξει θαλασσινό νερό για περαιτέρω αξιολόγηση και ανάλυση.

Climate change might have stimulated a «red tide» that caused the deaths, a Thai expert says. pic.twitter.com/Pxj59XAp7t

In Thailand, thousands of dead fish washed up on a beach.

Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα ανησυχούν τους επιστήμονες. Οι παγκόσμιες επιφανειακές θερμοκρασίες της θάλασσας τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί για τους μήνες αυτούς, σύμφωνα με το βρετανικό Μετεωρολογικό Γραφείο.

Η βρετανική υπηρεσία δήλωσε ότι η αιτία είναι τόσο η άφιξη του φυσικού κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο έχει αντίκτυπο στην αύξηση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, η οποία σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες στους ωκεανούς και την ξηρά.

Αυτό το μήνα, χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλίες στο Τέξας, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για ανθίσεις φυκιών κατά μήκος των βρετανικών ακτών, ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Millions of dead fish washed up on a Texas gulf coast beach this week, blanketing the shore

They died from lack of oxygen and the water being warm. #climatechange doesn’t care about your politics and Texas isn’t immune. pic.twitter.com/1WmUJ2Tgoq

— ‏ًً (@politicalplayer) June 23, 2023