Για μια αδιανόητη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου κάνει λόγο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα.

«Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίσσεται σήμερα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Όπως αναφέρεται, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 59 πτώματα, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ακόμα ανθρώπους που μπορεί να αγνοούνται. Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα» αναφέρεται στην ανάρτηση.

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.

Such tragic deaths at sea are avoidable.

We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) June 14, 2023