Ένας από τους πιο στυγερούς «δολοφόνους» της φύσης είναι ο Δράκος του Κόμοντο. Το συγκεκριμένο σαρκοφάγο, με την επιστημονική ονομασία Varanus komodoensis ζει στα ηφαιστειογενή νησιά Κόμοντο, Ρίνκα, Γκίλι Μοτάνγκ και Φλόρες της Ινδονησίας, με τους ντόπιους να έχουν μάθει να ζουν στις περιοχές όπου κυριαρχούν οι δράκοι, παίρνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας.

Οι Δράκοι του Κόμοντο, που έχουν πάρει το όνομά τους από το ομώνυμο νησί της Ινδονησίας, τρώνε νεκρά και ζωντανά θηράματα όπως ελάφια, βουβάλια και αγριογούρουνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάζουν ακόμα και κανιβαλιστική συμπεριφορά, τρώγοντας μικρότερα ή νεαρά άτομα του είδους τους. Οι δράκοι μπορούν να φάνε ποσότητα έως 80% του βάρους του σώματός τους σε ένα γεύμα.

Στην Ελλάδα Δράκος του Κόμοντο φιλοξενείται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, με τη σελίδα του πάρκου να φιλοξενεί ορισμένες εντυπωσιακές πληροφορίες για τις δυνατότητες των συγκεκριμένων σαρκοφάγων στο κυνήγι.

Only 30 seconds for the komodo dragon to hunt and swallow its prey pic.twitter.com/QuwdkjroF1

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 23, 2023