Η εσφαλμένη απόφαση του Twitter να υποχωρήσει στις πιέσεις της Άγκυρας και να μπλοκάρει λογαριασμούς που ενοχλούσαν την κυβέρνηση ενόψει εκλογών ενθαρρύνει τις προσπάθειες των πολιτικών για λογοκρισία, λέει ο ιδρυτής της Wikipedia Τζίμι Ουέιλς.

Η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια πέρασε δυόμισι χρόνια στα δικαστήρια για να αποφύγει ανάλογες παρεμβάσεις στην Τουρκία, δήλωσε ο Ουέιλς στο BBC.

Οι εταιρείες του Διαδικτύου, είπε, θα πρέπει να επιμείνουν στην προστασία της ελεύθερης έκφρασης.

Η Twitter Ιnc. είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι αναγκάστηκε να ικανοποιήσει το αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης υπό την απειλή απαγόρευσης της υπηρεσίας στην Τουρκία.

Αυτό εξάλλου είχε συμβεί το 2014, όταν ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μπλόκαρε το Twitter λόγω της ανάρτησης στην καταγγελιών για διαφθορά στην κυβέρνηση.

Η δε Wikipedia είχε απαγορευτεί για τρία χρόνια στην Τουρκία λόγω της άρνησής της να διαγράψει λήμματα που επέκριναν την κυβέρνηση.

Ο Ερντογάν επικράτησε έναντι του βασικού αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, δεν κατάφερε όμως να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο εκλογικό γύρο της 28ης Μαΐου. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί σε δεύτερη ψηφοφορία εντός του μήνα.

We are today sharing an update on our approach in Turkey.

We were in negotiation with the Turkish Government throughout last week, who made clear to us Twitter was the only social media service not complying in full with existing court orders.

We received what we believed to be…

— Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 15, 2023