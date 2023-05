Ο Ιρλανδός μουσικός Bono δεν είναι απλώς ένας θεός της ροκ – είναι επίσης ικανός στο να χειρίζεται ένα μολύβι και ένα πινέλο.

Ο frontman των U2 κλήθηκε να εικονογραφήσει το εξώφυλλο του The Atlantic για τον Ιούνιο με πρωταγωνιστή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «το μέλλον του δημοκρατικού κόσμου θα καθοριστεί από το αν ο ουκρανικός στρατός μπορεί να βγει από το αδιέξοδο με τη Ρωσία».

Αλλά δεν ήταν όλα απλά για τον τραγουδιστή, αποκάλυψε η Washington Post.

Ο Bono πήγε μπρος-πίσω με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του περιοδικού, Oliver Munday, σε 15 έως 20 διαφορετικές παραλλαγές της εικόνας, η οποία ξεκίνησε ως ένα απλό γραμμικό σχέδιο του Ουκρανού προέδρου.

Ο Bono τόνισε επίσης από πού προέρχεται η καλλιτεχνική του πλευρά, λέγοντας: «Έμαθα να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω πάνω σε φωτογραφίες από τον πατέρα μου, ο οποίος έβαζε χρώμα σε ασπρόμαυρες polaroids της μητέρας μου».

Ο Bono πρόσθεσε ότι «έχει ζωγραφίσει και ξαναζωγραφίσει πάνω σε εξώφυλλα του The Atlantic στο παρελθόν. … αλλοιώνοντάς της αλλά με μεγάλη αγάπη. Είμαι θαυμαστής της δημοσιογραφίας τους και των μακροσκελών άρθρων τους».

The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue

— The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023