Το γερμανικό κάστρο, που βρίσκεται περίπου 22 μίλια βορειοδυτικά της πόλης της Λειψίας, χρησίμευσε ως στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων αξιωματικών των Συμμάχων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά εκείνων που είχαν το ταλέντο να δραπετεύουν από άλλες εγκαταστάσεις και όσων είχαν σχέσεις με τις Συμμαχικές Δυνάμεις.

Με την επίσημη ονομασία Offizierslager Oflag IV-C, το κάστρο ήταν το μέρος όπου θα κατέληγε ο Στηβ Μακ Κουίν από την ταινία του 1963, «Η μεγάλη απόδραση», εάν δηλαδή, ο χαρακτήρας υπήρχε στην πραγματική ζωή.

Με τα πολυάριθμα κελιά απομόνωσής του, το Κάστρο Colditz (Κόλντιτς) θεωρούνταν η απόλυτη στρατιωτική φυλακή ή υπερ-φυλακή. Ήταν το «Αλκατράζ του Τρίτου Ράιχ» για τους αιχμαλώτους πολέμου. Αμέτρητα βιβλία, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και επιτραπέζια παιχνίδια έχουν αφηγηθεί την ιστορία του κάστρου, εξυμνώντας τους κρατούμενους και παρουσιάζοντάς τους ως άνδρες που είχαν μεγάλη αίσθηση της τιμής και του χιούμορ.

Η φήμη των αιχμάλωτων πολέμου στο Κόλντιτς έχει περιγραφεί στη λαϊκή κουλτούρα με σκοτεινούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή «ως καραγκιόζηδες και θρασύδειλοι τυχοδιώκτες που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την προσπάθεια να αποδράσουν από τη φυλακή τους».

Ωστόσο, ένα βιβλίο του Ben Macintyre, γνωστού δημοσιογράφου που ειδικεύεται στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφηγείται μια ριζικά διαφορετική εκδοχή της ιστορίας.

