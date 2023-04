Όταν γεννήθηκε η Μαίρη Αν Μπεβάν το 1874, ήταν ένα όμορφο, υγιές μωρό. Κανείς δεν ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η Μαίρη Αν μεγάλωσε στο Κεντ της Αγγλίας μαζί με τα επτά αδέλφια της. Αργότερα έγινε νοσοκόμα και εργάστηκε στο Λονδίνο και ονειρευόταν να κάνει μεγάλη οικογένεια.

Στα τέλη της δεκαετίας του 20, η όμορφη νοσοκόμα παντρεύτηκε τον Τόμας Μπεβάν και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Ήταν μια συνηθισμένη ζωή, αλλά ήταν μια ευτυχισμένη ζωή. Μέχρι που χτύπησε η τραγωδία.

Λίγο μετά τον γάμο της, σε ηλικία μόλις 32 ετών, η Μαίρη Αν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα ακρομεγαλίας. Η διαταραχή προκαλεί ανώμαλη ανάπτυξη των χεριών, των ποδιών και του προσώπου, λόγω της υπερπαραγωγής της αυξητικής ορμόνης στην υπόφυση.

Μπορούμε μόνο να εικάσουμε τον τρόμο που βίωσε η όμορφη νεαρή γυναίκα όταν συνειδητοποίησε τι της συνέβαινε. Δεν υπήρχε θεραπεία για τη διαταραχή εκείνη την εποχή.

Η μοναδική παρηγοριά της Μαίρη Αν, ο σύζυγός της που στάθηκε στο πλευρό της και στήριξε εκείνη και τα παιδιά τους, πέθανε μετά από 11 χρόνια γάμου.

Η οικογένεια έμεινε πάμπτωχη, χωρίς κανένα μέσο για να συντηρηθεί. Λίγοι άνθρωποι θα προσλάμβαναν τη χήρα, καθώς η εμφάνισή της τους απωθούσε.

Ως αποτέλεσμα της κατάστασής της, τα κατά τα άλλα φυσιολογικά χέρια και πόδια της Μαίρη Αν μεγάλωσαν υπερβολικά, το μέτωπο και το κάτω σαγόνι της διογκώθηκαν προς τα έξω και η μύτη της μεγάλωσε εμφανώς.

Η σπάνια πάθηση την άφησε μόνιμα παραμορφωμένη. Χρόνια αργότερα, μια πρώην εργαζόμενη στο πανηγύρι υποστήριξε ότι ήταν ένας αγρότης για τον οποίο εργαζόταν που είπε στη Μπεβάν ότι «το μόνο για το οποίο ήταν κατάλληλη ήταν ο διαγωνισμός της άσχημης γυναίκας».

Παίρνοντας τα λόγια του αγρότη κατάκαρδα, η Μπεβάν σύντομα συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό «Η πιο άσχημη γυναίκα» και κέρδισε με άνεση 250 ανταγωνιστές και τον τίτλο. Η νίκη της έφερε την προσοχή των ιδιοκτητών παράπλευρων θεαμάτων, και καθώς ο γιατρός της τη διαβεβαίωνε ότι η κατάστασή της θα χειροτέρευε, αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί για χάρη των παιδιών της.

Σύντομα, είχε τακτική δουλειά σε ένα περιοδεύον πανηγύρι, εμφανιζόμενη σε όλες τις Βρετανικές Νήσους.

Το 1920, η Μπεβάν απάντησε σε μια αγγελία σε εφημερίδα του Λονδίνου που έγραφε «Ζητείται: Η πιο άσχημη γυναίκα. Ό,τι πιο αποκρουστικό, ακρωτηριασμένο ή παραμορφωμένο. Καλή αμοιβή εγγυημένη και μακροχρόνια απασχόληση για την επιτυχή υποψήφια. Στείλτε πρόσφατη φωτογραφία».

Την αγγελία είχε βάλει ένας Βρετανός ατζέντης του τσίρκου Barnum and Bailey, ο οποίος διαπίστωσε ότι η Μπεβάν είχε «αυτό που μπορεί να ακούγεται παράδοξο, το πρόσωπο μιας άσχημης γυναίκας που δεν ήταν δυσάρεστο».

Ανήσυχη, η Μαίρη Αν έστειλε μια φωτογραφία. Αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μια δουλειά σε ένα σόου φρικιών, ιδιοκτησίας του Κλοντ Μπαρτμάν.

Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου δήλωσε σε μια εφημερίδα ότι, ενώ ήθελαν να βρουν την πιο άσχημη γυναίκα, ήθελαν να φαίνεται «ευχάριστη». Οξύμωρο, αλλά υπαρκτό.

Πολλές διαγωνιζόμενες αποκλείστηκαν επειδή θεωρήθηκαν πολύ άσχημες για τον τίτλο. Ακόμα και πριν από έναν αιώνα, οι γυναίκες έπρεπε να τηρούν απίστευτα πρότυπα.

Η Μαίρη Ανν θεωρήθηκε ευχάριστη, αν και άσχημη σύμφωνα με τα πρότυπα τους. Είχε μεγάλα χαρακτηριστικά, αλλά θύμιζε έναν φιλικό γίγαντα. Αργότερα, ο Μπαρτμάν είπε σε μια συνέντευξη:

«Δεν ήταν καθόλου αποκρουστική. Είχε το είδος του προσώπου που συνήθως συναντά κανείς σε έναν γίγαντα, ένα ισχυρό, αρρενωπό σαγόνι, προεξέχοντα ζυγωματικά, μύτη και μέτωπο, αλλά ήταν αψεγάδιαστη, υγιής και δυνατή. Μου είπε ότι δεν της άρεσε η ιδέα να εκτεθεί σε κοινή θέα, ήταν ντροπαλή και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα παιδιά της.

»Της είπα ότι θα κέρδιζε 10 λίρες την εβδομάδα για ένα χρόνο, τα έξοδα ταξιδιού και όλα τα χρήματα από την πώληση των καρτ ποστάλ της, ώστε να μπορεί να φροντίσει για την εκπαίδευση των παιδιών της.

»Δίστασε, αλλά τελικά συμφώνησε».

Η Μαίρη Ανν ξεκίνησε για την παράσταση.

Η Μαίρη Αν ήταν τόσο επιτυχημένη στην Αγγλία, που της δόθηκε η ευκαιρία να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να περιοδεύσει με τον Π.Τ. Μπαρνούμ, τον διάσημο μαέστρο του τσίρκου που ενέπνευσε την ταινία του Χιου Τζάκμαν «The Greatest Showman». Έφυγε από την Αγγλία το 1920.

Μόλις έφτασε στις ΗΠΑ, έγινε μέρος ενός σόου φρικιών όπου ντύθηκε με γελοία ρούχα που τόνιζαν τα χειρότερα χαρακτηριστικά της. Ο κόσμος αγκομαχούσε όταν την έβλεπε, την εξευτέλιζε και της έκανε υποτιμητικά σχόλια. Αυτό θεωρούνταν τότε ψυχαγωγία, άλλωστε.

Η ζωή την χώριζε από τα παιδιά της τελικά. Αλλά μέσα σε δύο χρόνια έβγαλε 20.000 λίρες – το ισοδύναμο των 570.000 ευρώ στις μέρες μας. Ήταν σε θέση να στείλει τα παιδιά της σε οικοτροφείο και τους έγραφε συχνά.

Υπάρχουν φήμες ότι ανέπτυξε πρόβλημα αλκοολισμού στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Έμεινε στις ΗΠΑ για το υπόλοιπο της ζωής της, δουλεύοντας με το freak show.

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών και θάφτηκε στην Αγγλία.

Η Μαίρη Αν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να προσφέρει στα παιδιά της σε μια σκληρή και ανελέητη εποχή. Η σκληρότητα της ανθρωπότητας την ανάγκασε να αναζητήσει εξευτελιστική εργασία για να εξασφαλίσει τη σίτιση της οικογένειάς της.

Παρόλο που οι παραστάσεις φρικιών έχουν απαγορευτεί στα περισσότερα μέρη πλέον, ο πλανήτης Γη δεν ήταν και δεν είναι απαραίτητα πιο ευγενικό μέρος για όσους διαφέρουν.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η εταιρία χαρτικών Hallmark παρήγαγε μια αστεία κάρτα γενεθλίων, η οποία έδειχνε το πρόσωπο της Μάιρη Αν και αναφερόταν σε μια εκπομπή που ονομαζόταν «Ραντεβού στα τυφλά» κάνοντας «πλάκα» με την εικόνα της.

Οι γιατροί κατακεραύνωσαν την υπεύθυνη εταιρεία ευχετήριων καρτών για την αναλγησία της σχετικά με μια διαταραχή υγείας που ανάγκασε μια γυναίκα να εξευτελιστεί μόνο και μόνο για να βγάλει τα προς το ζην. Το NCBI αναφέρθηκε στο περιστατικό το 2006.

Ο Βούτερ Ντε Χέρντερ, σύμβουλος ενδοκρινολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Erasmus στις Κάτω Χώρες, τρομοκρατήθηκε όταν ανακάλυψε την κάρτα. Είπε χαρακτηριστικά: «Καθώς ο σύζυγός της είχε πεθάνει, ο μόνος τρόπος που μπορούσε να βρει για να ζήσει και να συντηρήσει τα τέσσερα παιδιά της ήταν να συμμετάσχει σε ένα σόου φρικιών και να αποκαλείται η πιο άσχημη γυναίκα του κόσμου. Απλώς δεν θεωρώ σωστό το 2006 να χρησιμοποιείται η εικόνα της για να δημιουργηθεί μια αρρωστημένη κάρτα γενεθλίων. Θεωρώ ότι αυτή η κάρτα είναι προσβλητική για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από την ίδια πάθηση».

Και ενώ η Hallmark συμφώνησε να σταματήσει τη διανομή της κάρτας λέγοντας: «Μόλις διαπιστώσαμε ότι αυτή η κυρία ήταν άρρωστη και όχι απλώς άσχημη, τότε η κάρτα αποσύρθηκε αμέσως, καθώς παραβίαζε τις αρχές μας».

Η Hallmark έθεσε όρια στο να κοροϊδεύει ασθενείς ανθρώπους, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να κοροϊδεύει ανθρώπους που θεωρούσε άσχημους.

Η διαμάχη έδειξε ότι ακόμη και αν προοδεύουμε ως κοινωνία, συνεχίζουμε να είμαστε σκληροί με όσους είναι διαφορετικοί από εμάς.

Mary Ann Bevan, also known as Rosie Wilmot, claimed the title of the «Ugliest Woman In London.» Bevan suffered from a growth hormone condition known as acromegaly. (1919)

