Η είδηση πέρασε στα ψιλά γράμματα των περισσοτέρων εφημερίδων και σάιτ.

«Ο Ολυμπιακός εύκολα στα ημιτελικά του πρωταθλήματος πόλο της Α1 ανδρών με δεύτερη νίκη 14-7 επί του Παναθηναϊκού». Καθώς αυτό είναι κάτι απόλυτα αναμενόμενο εδώ και δεκαετίες.

Καθότι οι Ερυθρόλευκοι στο πόλο έχουν πλέον δημιουργήσει ένα ασύλληπτο σερί που όμοιο του δεν υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ενδεχομένως και στον κόσμο ολόκληρο σε επίπεδο κόντρας δύο τόσο μεγάλων και ιστορικών συλλόγων.

Το ημερολόγιο έδειχνε 17 Φεβρουαρίου του 2001 όταν ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 16ης ημέρας του πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών φιλοξενούσε στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό επικρατώντας με 7-6 !

Αυτή ήταν η τελευταία νίκη των Πράσινων επί των Ερυθρολεύκων στο πόλο μέχρι και σήμερα με το σερί συνεχόμενων νικών του Ολυμπιακού να φτάνει – χθες στο κολυμβητήριο στο Γουδή – στο αστρονομικό 50-0 !

Ένα ρεκόρ που είναι σπάνιο να το συναντήσει κανείς σε οποιοδήποτε άθλημα ανάμεσα σε δύο τόσους μεγάλους συλλόγους σε οποιοδήποτε χώρα.

Ο Παναθηναϊκός (που είχε ιδρύσει το 1933 το τμήμα του πόλο) είχε πετύχει την πρώτη του νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου το 1980 στην Πάτρα με 3-2 σε ένα παιχνίδι που προπονητής του ήταν ο Άρης Μαλεβίτης ο οποίος στη συνέχεια μεταπήδησε στον Ολυμπιακό ενώ παίκτης της ομάδας ήταν και ο αείμνηστος Φώντας Μουδάτσιος ο οποίος έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα αργότερα στην ιστορία του τμήματος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Ενώ έπαιζε ο «Μπέμπης» και σε ηλικία τότε μόλις 17 ετών Δημήτρης Σελετόπουλος δίπλα σε μεγάλα ονόματα της εποχής όπως ο Κείμης Μαρσέλλος, και ο Πέτρος Πομόνης.

Με διαιτητές τότε τον μετέπειτα «αιωνιο» πρόεδρο της ΚΟΕ Δημήτρη Διαθεσόπουλο αλλά και τον αείμνηστο Λάκη Τσαντά.

Στη τελευταία επιτυχία του 2001 ο Παναθηναϊκός είχε σπουδαίους διεθνείς παίκτες όπως ο Τεό Λοράντος, ο Κώστας Λούδης και ο Τάσος Παπαναστασίου ( «Πιλότος») και ξένο τον Αμερικανό Σάι Κρεντέλ. Κόουτς ο Βαγγέλης Πάτερος που αργότερα ως τεχνικός του Ολυμπιακού πια

Θα κατακτούσε 5 σερί νταμπλ και θα έφτανε ως το Final-4 του Τσάμπιονς Λιγκ, το 2007, πέντε χρόνια μετά από την κούπα της Βουδαπέστης.

Αντίστοιχα ο Ολυμπιακούς του 2001 είχε επίσης παιχταράδες στη σύνθεσή του (όπως ο Βολτυράκης, ο Χατζηθεοδώρου, ο Θωμάκος, ο Βλοντάκης, ο Καλακόνας) με προπονητή τον Κροάτη Ντράγκαν Ματουτίνοβιτς με συνεργάτη τον Θόδωρο Βλάχο που έγραψε τη δική του ιστορία μετά ως πρώτος προπονητής με πολλούς τίτλους μεταξύ των οποίων και Τσάμπιονς Λίγκ.

Ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν φτάνει στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά χάνει το τρόπαιο από την Γιουγκ στην Κροατία. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη τερματίζει 2ος (καλύτερη θέση στην ιστορία) στην κανονική περίοδο αλλά δεν φτάνει στους τελικούς αφού τον αποκλείει η Βουλιαγμένη.

Σε εκείνο τον αγών είχαν σκοράρει για τον Παναθηναϊκό οι Παπαναστασίου (3), Λοράντος (3) και Λούδης (1) ενώ για τον Ολυμπιακό οι: Τζόγκας (2), Πλατανίτης (2), Χατζηθεοδώρου (1), Θωμάκος (1).

Πως ήταν όμως η χώρα το 2001 αξίζει να δούμε ενδεικτικά κάποια στοιχεία.

Την 1η Ιανουαρίου του 2001, η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ και η αμετάκλητη ισοτιμία μετατροπής της δραχμής σε ευρώ ορίστηκε σε: 1 ευρώ = 340,750 δραχμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος, το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Στα χέρια τους βέβαια οι Έλληνες έπιασαν το Ευρώ ένα χρόνο αργότερα την πρωτοχρονιά του 2002.

Τα cd ήταν τότε της μόδας με τo «Toxicity» των System of a Down να κάνει θραύση όπως και το τραγούδι – που επαιζε συνέχεια στο ράδιο – το «Can’t get you out of my head» της Kylie Minogue.

Στο σινεμά της εποχής το Πέρλ Χάρμπορ έκλεβε την παράσταση αλλά προς το τέλος της χρονιάς ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και ο Χάρι Πότερ (η πρώτη σεζόν) άλλαζαν δραστικά το τοπίο και για τα επόμενα χρόνια.

Στις 11 Σεπτεμβρίου τη μέρα που άλλαξε – δυστυχώς με τραγικό τρόπο – ο κόσμος για πάντα με την επίθεση στους δίδυμους πύργους με 3000 νεκρούς στις ΗΠΑ, στην ελληνική τηλεόραση μόλις είχε προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του πρώτου reality που προβλήθηκε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, του Big Brother 1.

Νυχτερινή έξοδο με ένα 5000χίλιαρο (δραχμές μην ξεχνιόμαστε) περνούσες φίνα ενώ με 10.000χίλιαρο έβγαζες Σαββατοκύριακο αν όχι ΠΣΚ !

Η ΔΟΕ ανησυχούσε για την καθυστέρηση στα έργα για τους αγώνες του 2004 (στο παραπέντε ήμασταν όπως πάντα πανέτοιμοι και κάναμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες, απλά μας…κόστισαν λίγο πιο ακριβά).

Όσο για το ίντερνετ είχε αρχίσει δειλά δειλά να μπαίνει στα πρώτα τυχερά σπίτια αρκεί να μην καλούσε κάποιος από το σταθερό !