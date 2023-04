Το βιβλίο με τίτλο «Γαλλόφωνο θέατρο, σύγχρονες θεατρικές γραφές του κόσμου σε γαλλική γλώσσα», παρουσίασε πρόσφατα η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Χριστίνα Οικονομοπούλου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση και είναι 627 σελίδες, ένα έργο ζωής για την συγγραφέα.

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η μελέτη των γαλλόγραφων δραματουργιών του κόσμου, και πιο συγκεκριμένα αυτών που γράφονται σε γαλλική γλώσσα από σύγχρονους και υπερ-σύγχρονους Ευρωπαίους θεατρικούς συγγραφείς που δεν είναι Γάλλοι στην καταγωγή. Επιχειρούμε εδώ να αναλύσουμε σημαίνοντες όρους και συνθήκες του επιστημονικού πεδίου των γαλλόφωνων σπουδών και δη των γαλλόφωνων θεάτρων του κόσμου, όπως η γαλλοφωνία και η γαλλογραφία, τα γαλλόφωνα γεωγραφικά πεδία, η συγγραφική, εθνική, βιωματική και γλωσσική ταυτότητα των δραματουργών –αυτών των ριζοπεριπλανώμενων δημιουργών–, οι τόποι έκδοσης και παράστασης των γαλλόγραφων θεατρικών έργων.

Προσεγγίζουμε λεπτομερώς θεατρικούς συγγραφείς, θεματικές, αισθητικές και δραματουργικά έργα από χώρες και γεωγραφικά πεδία όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Κοιλάδα της Αόστα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Σερβία-Κροατία, η Ρουμανία, η Ρωσία και το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας. Στόχος μας είναι να καταδείξουμε ότι οι σύγχρονες και υπέρ-σύγχρονες θεατρικές γραφές του κόσμου σε γαλλική γλώσσα διακρίνονται για την πρωτοτυπία και την πρωτοπορία τους σε επίπεδο θεμάτων και ύφους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ένταξή τους στον παγκόσμιο γαλλόφωνο συγγραφικό χάρτη της διεθνικότητας, της διαγλωσσίας και αυτό που χαρακτηρίζουμε εδώ ως διαγαλλοφωνία.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Χριστίνα Οικονομοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Ναύπλιο. Είναι έγγαμη με δύο παιδιά. Ολοκλήρωσε τη Δημοτική Εκπαίδευση στη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης, στο Πρότυπο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο. Αποφοίτησε το 1988 από το 39ο Λύκειο Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας κ’ Φιλολογίας από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (D.E.A., 1994) και Διδακτορικού Διπλώματος Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (Doctorat Nouveau Régime, 1998) από το Sorbonne Université, Faculté des Lettres (επόπτης καθηγητής Pierre Brunel). Μελέτησε πιάνο με τον πιανίστα Γιάννη Τζόνκερ, και είναι κάτοχος Πτυχίου Πιάνου και Θεωρητικών Μαθημάτων Μουσικής από τη Μουσική Εταιρία Αθηνών του συνθέτη Γιάννη Ιωαννίδη (1996). Έλαβε το Ανώτερο δίπλωμα Οικονομικής Ορολογίας, Οικονομικών και Μετάφρασης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισιού (2004).

Μεταξύ 1994 και 1995 και 1998-2001, διετέλεσε καθηγήτρια Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Centre Francophone d’Études Supérieures d’Athènes (C.F.E.S.) σε συνεργασία με το Παν/μιο Bourgogne−Dijon (Centre de Télé-enseignement Universitaire). Εργάστηκε για εννέα χρόνια στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εξειδικευμένη Μεταφράστρια κι Διερμηνέας των διοικητικών Επιτροπών και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου (2000-2008).

Διδάσκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το 2003 –αρχικά ως συμβασιούχος Λέκτορας ΠΔ/407 και από το 2008 ως εκλεγμένο μέλος Ε.Ε.Π.– Γαλλόφωνες θεατρικές γραφές του Κόσμου, Γαλλικό θεατρικό πολιτισμό, γλώσσα και ορολογία θεάτρου, Ιστορία και Δραματολογία Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Θεάτρου. Από το 2017 και έως το 2021 δίδαξε ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, θεματική ενότητα ΕΠΟ21, Ιστορία Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας).

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα συνέδρια κι σεμινάρια με θέμα τα γαλλόφωνα θέατρα και τις γαλλόφωνες λογοτεχνίες του κόσμου, τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και της εξειδικευμένης θεατρικής ορολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (FLE).

Για τα γνωστικά αυτά αντικείμενα έχει επίσης συγγράψει και εκδώσει περισσότερα από πενήντα μελετήματα, άρθρα και εργασίες σε συλλογικούς τόμους, έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με αξιολογητές, έχει μεταφράσει θεατρικά έργα σύγχρονων γαλλόγραφων δημιουργών, και έχει γράψει πλήθος βιβλιοκρισιών που εκδόθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού. Κυριότερες εκδόσεις και μελετήματά της υπό έκδοση: -Γαλλόφωνο Θέατρο –Σύγχρονες Θεατρικές γραφές του κόσμου σε γαλλική γλώσσα, Τόμος Ι, Ευρώπη, εκδ. Παπαζήση, 2022, -Cours de Culture et de Terminologie théâtrales françaises, εκδ. Ηρόδοτος, 2022, -Η πρόσληψη των αρχαίων ελληνικών μύθων και της τραγωδίας στις θεατρικές γραφές των Αντιλλών, του Μαγκρέμπ και της υποσαχάριας Αφρικής (σε διαδικασία αξιολόγησης για έκδοση), -L’identité kaléidoscopique de l’écriture théâtrale de Habib Tengour (σε διαδικασία αξιολόγησης για έκδοση), -Ismaël Saidi, Τζιχάντ, Μετάφραση, Επιμέλεια, Σχολιασμός και Επίμετρο, Θεσσαλονίκη: εκδ. Επίκεντρο, 2021, -« De l’exil territorial et intérieur à l’émergence d’une nouvelle identité existentielle : dramatisation de la femme dépaysée dans le théâtre de Fatima Gallaire » in Margarita Alfaro Amieiro, Stéphane Sawas et Ana Belén Soto Cano (éd.) Xénographies féminines dans l’Europe d’aujourd’hui, « Littératures de langue française », vol. 29, Bern : Peter Lang, 2020, pp. 129-140, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – 7 – -« Représentations théâtrales du repas en état de siège chez des écrivaines francophones du monde: Fatima Gallaire, Carole Fréchette et Sonia Ristic » in Florence Fix (éd.), Manger et être mangé. L’alimentation et ses récits, Paris : Orizons, 2016, pp. 325-342, – « L’écriture théâtrale comme subversion infractionnelle de la réalité religieuse : le cas de Prophètes sans dieu de Slimane Benaïssa » in Louiza Kadari, Pierre Leroux et Tumba Shango Lokoho (éd.), Prophétisme ou discours de l’entre-deux voix – Francophonies africaines, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2015, pp. 79-91, -Πολύχρωμες Ψηφίδες, Γαλλοφωνία και Πολυπολιτισμικότητα (συνεπιμέλεια), Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη, 2013, -Petit Dictionnaires français-grec, grec-français, Αθήνα: εκδ. Πατάκη, 2008.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Γενικά

Σύγχρονες Θεατρικές γραφές

Γαλλοφωνία, γαλλογραφία και οι διαστάσεις τους

Ορισμός και διαστάσεις της γαλλοφωνίας

Θεσμική Γαλλοφωνία

Γαλλόφωνα γεωγραφικά πεδία

Γαλλογραφία

Λογοτεχνία του κόσμου στη γαλλική γλώσσα – Θεατρικές γραφές του κόσμου σε γαλλική γλώσσα

Γαλλόφωνος/ γαλλόγραφος δραματουργός: ορισμοί, όρια, ορίζοντες και ριζοπεριπλανήσεις

Δραματουργοί και σύγχρονες θεατρικές γραφές του κόσμου σε γαλλική γλώσσα: ταυτότητες, διαδράσεις, τάσεις και διαγαλλογραφία

Παράσταση, έκδοση, συγγραφικές υποτροφίες, βραβεία και ακαδημαϊκά προγράμματα για τις σύγχρονες γαλλόγραφες δραματουργίες του κόσμου

Οι γαλλόγραφες δραματουργίες στην Ελλάδα

Χαρτογράφηση του πονήματος

Γαλλόγραφες δραματουργίες της Ευρώπης: Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη

Εισαγωγή

Το γαλλόφωνο θέατρο στο Βέλγιο

Εισαγωγικά στοιχεία για το Βέλγιο

Σύντομη αναδρομή στο βελγικό γαλλόφωνο θέατρο (16ος-μέσα 20ου αιώνα)

Το Βελγικό γαλλόφωνο θέατρο από τα μέσα του 20ου αιώνα έως και σήμερα

Νεαρό Θέατρο – Νεαροί Θίασοι

Δραματουργοί και Νεαρό Θέατρο

Jean Louvet

Jean-Marie Piemme

Στο περιθώριο του Νεαρού Θεάτρου: René Kalisky

Ανάδυση νέων δραματουργικών γραφών: από τη δεκαετία του ’90 έως σήμερα

Γενικά χαρακτηριστικά

Οι δραματουργοί

Veronika Mabardi

Stanislas Cotton

Thierry Debroux

Sylvie Landuyt

Céline Delbecq

Διαπολιτισμική δραματουργία: μία νέα πρόταση στη βελγική γαλλόφωνη θεατρική σκηνή

Layla Nabulsi

Dorcy Rugamba

Ismaël Saidi

Η δραματουργία ως παράπλευρη συγγραφική ενασχόληση : Henry Bauchau, Vera Feyder, François Ost, Amélie Nothomb

Henry Bauchau

Vera Feyder

François Ost

Amélie Nothomb

Το γαλλόφωνο θέατρο στο Λουξεμβούργο

Εισαγωγικά στοιχεία για το Λουξεμβούργο

Ιστορία και πολυγλωσσία στο Λουξεμβούργο

Το θέατρο στο Λουξεμβούργο

Θεατρική γραφή και γλώσσες – η θέση του γαλλόγραφου θεάτρου

Το λουξεμβουργιανό θέατρο σήμερα (γλώσσες, θεατρικά είδη, παραστάσεις, και θεατρικές αίθουσες)

Το γαλλόφωνο θέατρο στο Λουξεμβούργο

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Σύγχρονες θεατρικές γραφές στη γαλλική γλώσσα

Εισαγωγή

Οι δραματουργοί

Joseph Leydenbach

Edmond Dune

Marc Elter

Jean Portante

Claude Frisoni

Bruno Liviero

Nathalie Ronvaux

Ian de Toffoli

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Ελβετία

Εισαγωγικά στοιχεία για την Ελβετία

Σύντομη αναδρομή στο γαλλόφωνο θέατρο της Ελβετίας (16ος αιώνας-μέσα 20ου αιώνα): από τα μεσαιωνικά θρησκευτικά έργα, στον Jean-Jacques Rousseau και στον René Morax

Σύγχρονη γαλλόγραφη δραματουργία της Ελβετίας

Tο σύγχρονο ελβετικό γαλλόφωνο θέατρο (1950 και έως σήμερα): γενικές διαπιστώσεις

Η συμβολή του Charles Apothéloz

Η ανεξάρτητη θεατρική σκηνή της δεκαετίας του 1960

Θεατρικές αίθουσες στη σύγχρονη Ρωμανική Ελβετία

Σύγχρονοι Ελβετοί γαλλόγραφοι δραματουργοί

Henri Debluë

Michel Viala

Agota Kristof

Pierre Louis Péclat

Michel Beretti

Jean-Pierre Althaus

Ahmed Belbachir

René Zahnd

Gaspard Boesch

Olivier Chiacchiari

Jérôme Richer

Natacha Astuto

Antoinette Rychner

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Κοιλάδα της Αόστα

Ιστορία και γαλλοφωνία στην Κοιλάδα της Αόστα

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Κοιλάδα της Αόστα: αναδρομή, δραματουργοί, θίασοι και θεατρικές αίθουσες

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Ιρλανδία

Samuel Beckett

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Ισπανία

Fernando Arrabal

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Ιταλία

Marco Micone

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Πολωνία

Anna Langfus

Το γαλλόφωνο θέατρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Βαλκάνια)

Εισαγωγή

Το γαλλόφωνο θέατρο στα Βαλκάνια

Εισαγωγή: Βαλκάνια και γαλλοφωνία

Το γαλλόφωνο θέατρο στα Βαλκάνια: εισαγωγή

Το γαλλόφωνο θέατρο στη Ρουμανία

Eugène Ionesco

Georges Astalos

Anca Visdei

Matéi Visniec

Alexandra Badea

Το γαλλόφωνο θέατρο στη Σερβία-Κροατία

Sonia Ristic

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Ελλάδα

Jean Moréas

Μαργαρίτα Λυμπεράκη

Νάνος Βαλαωρίτης

Δημήτρης Τ. Άναλις

Βασίλης Αλεξάκης

Δημήτρης Δημητριάδης

Pan Bouyoucas

Το γαλλόφωνο θέατρο στην Τουρκία

Sedef Ecer

