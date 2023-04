Ένας ενημερωτικός ιστότοπος του Κουβέιτ παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα μια «εικονική παρουσιάστρια», γέννημα της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία φιλοδοξεί να αναθέσει την παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων.

Ντυμένη με λευκό μπλουζάκι και μαύρο σακάκι, η «Φέντχα» εμφανίστηκε το Σάββατο στον λογαριασμό του Kuwait News στο Twitter, στο πλαίσιο ενός δοκιμαστικού προγράμματος.

«Είμαι η Φέντχα, η πρώτη παρουσιάστρια στο Κουβέιτ που εργάζεται με τεχνητή νοημοσύνη στο Kuwait News. Ποιο είδος ειδήσεων προτιμάτε; Ας ακούσουμε τις απόψεις σας», λέει μια γυναικεία φωνή, μιλώντας στα κλασικά αραβικά.

Ο ιστότοπος συνδέεται με την Kuwait Times, την πρώτη αγγλόφωνη εφημερίδα του Κόλπου, που κυκλοφορεί από το 1961.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής αρχισυντάκτης της, ο Αμπντάλα Μποφτάιν, στόχος είναι να δοκιμαστούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να προταθεί «νέο και καινοτόμο περιεχόμενο» στους αναγνώστες.

Kuwait News introduced on Saturday virtual reporter ‘Fedha’ (Silver), the first newscaster created by artificial intelligence used by a news service in #Kuwait. The Arabic-speaking #AI news anchor learns with the help of live videos and works 24/7.

In her first broadcast, the… pic.twitter.com/aLKgFHD91S

