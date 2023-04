Είναι παντού στο Παρίσι, εύκολα εντοπίσιμοι -παρά την κάλυψη των προσώπων- και «πρωταγωνιστές» της πιο άγριας καταστολής των διαδηλώσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία.

Πρόκειται για τις BRAV-M, τις Μηχανοκίνητες Μονάδες Καταστολής Βίαιης Δράσης.

Με τη δράση τους έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός των γαλλικών συνόρων.

Δημιουργήθηκαν επί προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, τον Μάρτιο του 2019, ουδόλως τυχαία δε κατά τη διάρκεια του αντικυβερνητικού κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Ντυμένα στα μαύρα, τα μέλη των BRAV-M μετακινούνται με μοτοσικλέτες ανά ζεύγη και σε ομάδες. Φέρουν οπλισμό.

Έχουν αποστολή την άμεση επέμβαση σε έκτακτες καταστάσεις στη γαλλική πρωτεύουσα.

Όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούν ωμή βία.

«Η ιδέα ήταν να μπορoύμε να επεμβαίνουμε γρήγορα εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα μεγάλα σώματα ασφαλείας ή όταν τα μέλη τους δυσκολεύονται από τον βαρύ εξοπλισμό τους», εξηγεί ανωνύμως στο πρακτορείο AFP στέλεχος της γαλλικής αστυνομίας.

Τώρα πολλοί συγκρίνουν τις BRAV-M με τους διαβόητους «voltigeurs»: την Εποχούμενη Ειδική Μονάδα PVM.

Είχε δημιουργηθεί στον απόηχο του Μάη του ’68.

Τα μέλη της κυκλοφορούσαν επίσης με μοτοσικλέτες. Κουβαλούσαν μακριές ράβδους, με τις οποίες χτυπούσαν τα πλήθη.

Διαλύθηκαν το 1986 μετά τη δολοφονία του Μαλίκ Ουσεκίν. Ενός 22χρονου φοιτητή, Γάλλου υπηκόου και γιού ενός ημιπληγικού μετανάστη από την Αλγερία.

Το βράδυ μεταξύ 5ης και 6ης Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς ο Μαλίκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από δύο μέλη της PVM, μετά το πέρας μεγάλης διαδήλωσης κατά της μεταρρύθμισης στα γαλλικά πανεπιστήμια.

Το θύμα δεν συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση λίγο αφότου είχε φύγει από κλαμπ στο Καρτιέ Λατέν, όπου διασκέδαζε με φίλους.

Το αποτρόπαιο έγκλημα προκάλεσε κύμα οργισμένων διαδηλώσεων, που οδήγησε στη διάλυση της μονάδας.

Σήμερα πληθαίνουν οι φωνές να συμβεί άμεσα και με την BRAV-M το ίδιο.

On les appelait voltigeurs. On les a démantelés après la mort de Malik Oussekine. On les appelle désormais Brav-M. Et leurs méthodes n’ont guère changé. pic.twitter.com/MNoUvAAMZM

— Loopsider (@Loopsidernews) March 24, 2023