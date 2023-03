Έχει τίτλο «Το θάρρος να είσαι ελεύθερος» («The courage to be free»), υπότιτλο «Το σχέδιο της Φλόριντα για την αναγέννηση της Αμερικής», περιεχόμενο… τέρμα «πατριωτικό» απλωμένο σε 256 σελίδες και φέρει την υπογραφή του Ρον ΝτεΣάντις.

Εν μέρει απομνημονεύματα, είναι το δεύτερο βιβλίο του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα και επί της ουσίας το πρελούδιο της πολυαναμενόμενης υποψηφιότητάς του για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυκλοφορία του βιβλίου έγινε με… πάταγο προ εβδομάδας, φτάνοντας στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ στην Amazon, αλλά και αποσπώντας δηλητηριώδης κριτικές.

«Φαντάζει με τα απομνημονεύματα ενός πολιτικού που γράφτηκε από το ChatGPT», σχολιάζει χαρακτηριστικά στους New York Times η κριτικός βιβλίων Τζένιφερ Σάλαϊ.

Πρόκειται για «μια προσωπική αφήγηση από ένα εργαζόμενο αγόρι που μεγάλωσε για να τα βάλει με τη Disney και τον Δρ. Φάουτσι», αναφέρει κατά τα λοιπά το προλογικό σημείωμα του βιβλίου.

«Προσφέρει κάτι σπάνιο από έναν εκλεγμένο ηγέτη: ιστορίες νίκης», υποστηρίζει. «Για τους πατριώτες σε όλη τη χώρα και το σύνθημα για κάθε Αμερικανό που επιθυμεί να διαφυλάξει τις ελευθερίες μας».

Προς… επίρρωση, ο ΝτεΣάντις εκθειάζει στις σελίδες του βιβλίου του την υπερσυντηρητική και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι χάρη σε αυτή η «Ελεύθερη Πολιτεία της Φλόριντα» ξεχωρίζει στο χάρτη των ΗΠΑ.

Το επιτελείο του δημοσιοποίησε μάλιστα ανάλογου ύφους βίντεο, σχεδόν προεκλογικού χαρακτήρα, πιθανόν προϊδεάζοντας για το πνεύμα και το κεντρικό σύνθημα μιας μελλοντικής εκστρατείας του για τον Λευκό Οίκο.

Τίτλος του: «Η ελευθερία είναι κάτι για το οποίο αξίζει να μάχεσαι»…