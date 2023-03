Σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσει την αποφυλάκισή του ο Jon Venables, ένας εκ των ανήλικων δολοφόνων του δίχρονου τότε James Bulger.

Ο Jon Venables πήρε άδεια ακρόασης υπό όρους και κάνει τα πάντα να προλάβει να πετύχει την αποφυλάκισή του.

Θέλει να προλάβει πριν τον σταματήσει το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που θα αποκλείει την αποφυλάκιση για τους επικίνδυνους και κατ’ εξακολούθηση παραβάτες του νόμου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ελπίζει ότι θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μέχρι το Πάσχα, με τον Venables να είναι πιθανό να εμφανιστεί ενώπιον των επικεφαλής μέσα στον μήνα.

Μια προφορική ακρόαση θα σήμαινε ότι ο Jon Venables βρίσκεται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει την αποφυλάκισή του. Η οικογένεια του James Bulger είναι τρομοκρατημένη με αυτή την προοπτική.

Οι γονείς του James Bulger έχουν εκφράσει έντονα τις ενστάσεις και αντιρρήσεις τους για ενδεχόμενη αποφυλάκιση του Jon Venables.

O Jon Venables και ο Robert Thompson ήταν δέκα ετών όταν απήγαγαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν τον δίχρονο James Bulger στο Merseyside το 1993.

Ήταν στις 12 Φεβρουαρίου 1993 που η άγρια δολοφονία του δίχρονου James Bulger συγκλόνισε τον κόσμο. Το αποτρόπαιο έγκλημα είχε συνταράξει το Ηνωμένο Βασίλειο και την παγκόσμια κοινότητα.

Οι δύο ανήλικοι κατάφεραν να αρπάξουν τον James Bulger από το εμπορικό κέντρο στο οποίο βρισκόταν με τη μητέρα του. Τον είχε χάσει για δευτερόλεπτα από τα μάτια της.

Ο δίχρονος James Bulger είχε υποστεί 42 τραύματα στα χέρια των 10χρονων. Άφησαν το άψυχο σώμα του στις γραμμές του τρένου για να συγκαλύψουν την άγρια δολοφονία.

Ήθελαν να μοιάζει πως πρόκειται για δυστύχημα. Το τρένο διαμέλισε το σώμα του James Bulger που έφυγε από τη ζωή με τον πιο άγριο τρόπο.

Το ακρωτηριασμένο σώμα του άτυχου παιδιού είχε βρεθεί σε σιδηροδρομική γραμμή στο Walton, στο Λίβερπουλ, μετά από δύο ημέρες.

Jon Venables και Robert Thompson έγιναν οι πιο νέοι δολοφόνοι στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

30 years ago since 2 year old Jamie Bulger was taken from the New Strand Shopping Centre in Bootle, and murdered by 10 year olds Robert Thompson and Jon Venables.#RIPJamieBulger pic.twitter.com/zbTD7qbmE8

— 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺💜⌘-☾€☈☿ⓢ-⌘🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺💜 (@Ffyncwraig) February 12, 2023