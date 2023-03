Προβλήματα παρουσιάζονται στη λειτουργία του Twitter σήμερα το απόγευμα με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσκολία ή αδυναμία στο άνοιγμα των συνδέσμων που αναρτώνται.

«Ορισμένα τμήματα του Twitter ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται αυτήν τη στιγμή. Κάναμε μια εσωτερική αλλαγή που είχε κάποιες ακούσιες συνέπειες. Εργαζόμαστε για αυτό τώρα και θα δώσουμε μια ενημέρωση όταν αυτό διορθωθεί» ανέφερε η τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023