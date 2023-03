Εδώ και καιρό πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ προσπαθούσαν να μας πείσουν πως δεν άντεχαν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ήθελαν να τους αφήσουν ήσυχους να ζήσουν τη ζωή τους.

Παρακολουθώντας τις κινήσεις τους, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ προσπαθούν να ξεπουλήσουν κάθε τους στιγμή. Μετά το ντοκιμαντέρ τους για το Netflix και την αυτοβιογραφία του «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι θα κάνει live «συνεδρία». Όπου μάλιστα μπορεί όποιος θέλει να αγοράσει το εισιτήριό του.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα ξεδιπλώσει τις εμπειρίες του σε μια live ομιλία με έναν αμφιλεγόμενο ειδικό σε θέματα τραύματος το Σάββατο. Το event έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στον πρίγκιπα Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα συναντηθεί διαδικτυακά με τον Καναδό γιατρό και συγγραφέα Gabor Mate για μια «οικεία συζήτηση». Οι θαυμαστές του μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους έναντι 33,99 δολαρίων και να θέσουν τα ερωτήματά τους στον πρίγκιπα.

Ο συγγραφέας Gabor Mate επισήμανε πως η συζήτησή τους θα αφορά τον αντίκτυπο της συναισθηματικής απώλειας και τη σημασία της προσωπικής θεραπείας.

Στην αυτοβιογραφία του «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία. «Έχω μιλήσει ανοιχτά και εγώ για τις δικές μου στα βιβλία μου.

Ελπίζω πως θα συμβάλει στην άρση του στίγματος γύρω από αυτό που αποκαλούμε ψυχική ασθένεια. Νομίζω πως μια συζήτηση για την απώλεια, το τραύμα και τη θεραπεία ενδιαφέρει τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας», σημείωσε ο Gabor Mate.

O Gabor Mate θεωρείται μια από τις κορυφαίες φωνές παγκοσμίως που υπερασπίζονται την εναλλακτική θεραπεία κατά του εθισμού. Έχει προωθήσει τη χρήση του φυτού ayahuasca του Αμαζονίου για τη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών.

Η ανορθόδοξη ωστόσο θεραπεία του παραμένει παράνομη στον Καναδά. Είχε μάλιστα απειληθεί με σύλληψη το 2011 αν δεν σταματούσε τη χρήση του για τη θεραπεία των ασθενών του.

Σε ό,τι αφορά το event με τον πρίγκιπα Χάρι, στην τιμή του εισιτηρίου για την εκδήλωση του Σαββάτου περιλαμβάνεται και ένα σκληρόδετο αντίτυπο της εκρηκτικής αυτοβιογραφίας «Spare».

Θα έχει μάλιστα κάποιος τη δυνατότητα να υποβάλει και μια ερώτηση στον Mate. Ερώτηση για τον πρίγκιπα Χάρι που θα θέσει κατά τη διάρκεια της ωριαίας συνομιλίας τους.

Το ποσό σε κάθε περίπτωση εκπλήσσει. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ο πρίγκιπας Χάρι πριν από μόλις τρία χρόνια είχε πληρωθεί 1,48 εκατομμύρια δολάρια για να μιλήσει σε μια εκδήλωση τραπεζιτών στο Μαϊάμι. Αρκεί πια ένα ποσό των 34 δολαρίων για οποιονδήποτε με σύνδεση στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τον ακούσει και να του θέσει και ερώτηση.

Φαίνεται πως ο πρίγκιπας Χάρι κατάφερε να επαληθεύσει φόβους που είχαν εκφραστεί από το Netflix. Άρχισε να χάνει το μυστήριο. Και αυτό αποτυπώνεται και στις οικονομικές του συμφωνίες. Είναι πλέον πολύ προσιτός, με την εξοικείωση να γεννά τελικά περιφρόνηση και χαμηλές τιμές.

Η live συζήτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το επικό τρολάρισμα από τη σειρά South Park. Στο τελευταίο επεισόδιο, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ εμφανίζονταν να διαδηλώνουν για την ιδιωτικότητά τους.

«Απλά θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους!» τους έβαλαν να λένε στο επεισόδιο που δεν άργησε να γίνει viral. Ειδικά όταν αναλογιστεί κανείς ότι πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ έχουν βγάλει βιβλία, έχουν γυρίσει ντοκιμαντέρ, δίνουν non stop συνεντεύξεις και έκαναν τα δικά τους podcast.

Watch the all-new «Worldwide Privacy Tour» full episode for free now: https://t.co/tkYfVgJ0GD pic.twitter.com/lZ9ILs6dVN

— South Park (@SouthPark) February 17, 2023