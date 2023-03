Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ποπ σταρ συναντούν και συναντιούνται με τη μόδα. Ο κόσμος της μόδας και της μουσικής έχουν από καιρό συνδεθεί δημιουργικά και ενώ θα ήταν αδύνατο να μαντέψει κανείς ποια βιομηχανία έχει μεγαλύτερη επιρροή στην άλλη.

Ο οίκος μόδας Louis Vuitton φαίνεται ότι γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη σχέση, αφού στις 14 Φεβρουαρίου 2023 ανακοίνωσε επισήμως τη συνεργασία με τον ποπ σταρ, ράπερ Pharrell Williams, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή των ανδρικών ενδυμάτων του γαλλικού πολυτελούς οίκου. Πρόκειται για τον δεύτερο μαύρο αμερικανό σχεδιαστή που κατέχει θέση στον γαλλικό οίκο μόδας μετά τον Virgil Abloh (κατείχε τη θέση από τις 15 Μαρτίου 2018 έως και τον θάνατό του, στις 28 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 41 ετών).

Ο διορισμός του Pharrell Williams έδωσε τέλος σε εικασίες μηνών για το ποιος θα αναλάμβανε την τόσο πολυπόθητη θέση. Αναδυόμενα ταλέντα όπως οι τζαμαϊκανοβρετανοί σχεδιαστές Martine Rose και Grace Wales Bonner ήταν για πολλούς τα δύο μεγάλα φαβορί για αυτό και η ανακοίνωση της Louis Vuitton ήταν κάπως απροσδόκητη. Ο,τι κι αν ήταν, ο διορισμός του έρχεται να υποδηλώσει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια διασταύρωσης των τομέων πολυτελείας και streetwear της φίρμας.

Στην επίσημη ανακοίνωση του οίκου για τον διορισμό του Williams, ο ράπερ περιγράφηκε ως «οραματιστής του οποίου τα δημιουργικά σύμπαντα επεκτείνονται από τη μουσική στην τέχνη και στη μόδα. Ο τρόπος με τον οποίο σπάει τα όρια στους διάφορους κόσμους που εξερευνά ευθυγραμμίζεται με την ιδιότητα της Louis Vuitton ως πολιτιστικού οίκου, ενισχύοντας τις αξίες της καινοτομίας, του πρωτοποριακού πνεύματος και της επιχειρηματικότητας». Η πρώτη του συλλογή θα αποκαλυφθεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια της ανδρικής εβδομάδας μόδας στο Παρίσι.

Η επαφή του Williams δεν είναι η πρώτη. Εχει μακροχρόνια συνεργασία με την Adidas Originals και πρόσφατα κυκλοφόρησε σειρά περιποίησης Humanrace. Το 2019 σχεδίασε συλλογή για τη Chanel, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 αποκάλυψε συλλογή σχεδίων με την Tiffany, τη διάσημη μάρκα κοσμημάτων που εξαγοράστηκε από τον όμιλο LVMH το 2021. Επίσης, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Louis Vuitton. Πρόκειται για σειρά γυαλιών ηλίου που δημιούργησε το 2008 και επανεκδόθηκε από τον Abloh το 2018.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram της Louis Vuitton, ο Pietro Beccari, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οίκου σημείωσε τα εξής: «Χαίρομαι που καλωσορίζω τον Pharrell πίσω στο σπίτι μας, μετά τις συνεργασίες μας το 2004 και το 2008. Το δημιουργικό του όραμα πέρα από τη μόδα θα οδηγήσει αναμφίβολα τη Louis Vuitton σε ένα νέο και πολύ συναρπαστικό κεφάλαιο».

Ολα καλά και όμορφα λοιπόν για τον Pharrell Lanscilo Williams, ο οποίος στις 5 Απριλίου θα εισέλθει στα πρώτα «ήντα». Ο αμερικανός παραγωγός δίσκων, ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός παρουσιάστηκε στο προσκήνιο μαζί με τον στενό συνάδελφό του Chad Hugo, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σχημάτισαν το ντουέτο παραγωγής hip hop και R&Β, Neptunes, ενώ το 1999 έγινε τραγουδιστής του συγκροτήματος NERD, το οποίο σχημάτισε με τον Hugo και τον ντράμερ Shay Haley. Ο Pharrell θεωρείται από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους μουσικούς παραγωγούς του 21ου αιώνα, έχοντας σημαντική επίδραση στον ήχο της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του σόλο άλμπουμ, «In My Mind», το 2006. Το 2013 ήταν παραγωγός και εμφανίστηκε μαζί με τον ΤΙ στο τραγούδι «Blurred Lines» του Robin Thicke και το τραγούδι του «Happy» ήταν το βασικό σινγκλ στο soundtrack της ταινίας «Despicable Me 2». Και τα δύο τραγούδια έφτασαν στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σε πολλές άλλες χώρες. Την ίδια χρονιά, συμμετείχε στο σινγκλ των Daft Punk «Get Lucky» το οποίο κέρδισε στα 56α Grammy, τα βραβεία για τον δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη ποπ ντουέτο/ομαδική ερμηνεία. Το δεύτερο άλμπουμ του «Girl», κυκλοφόρησε το 2014 και οι φίλοι του περιμένουν τη νέα του δουλειά, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023 – ή μήπως όχι, λόγω των νέων καθηκόντων του;

Επίσης, έχει λάβει πολλές διακρίσεις και υποψηφιότητες. Εχει κερδίσει 13 βραβεία Grammy και ήταν δύο φορές υποψήφιος για Οσκαρ: το 2014 για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, για το «Happy» (από το «Despicable Me 2») και το 2017 για Καλύτερη Ταινία, ως παραγωγός του «Hidden Figures». Στο παρελθόν, ο Williams έχει δηλώσει ότι δεν έχει άμεσες μουσικές επιρροές, αλλά έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για αρκετούς μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων των Michael Jackson, J Dilla, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Marvin Gaye. Καθοριστικό ρόλο στη σχέση του με τη μουσική έπαιξε το άλμπουμ «People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm» (1990) των Α Tribe Called Quest. «Ηταν το σημείο καμπής της ζωής μου και με έκανε να δω ότι η μουσική ήταν Τέχνη».

Ο Pharrell Williams παντρεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου 2013, την επί χρόνια σύντροφό του, μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας Helen Lasichanh. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά. Το 2005, ψηφίστηκε από το Esquire, ως ο «Καλύτερος ντυμένος άντρας στον κόσμο». Είναι θαυμαστής της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek, όπως υποδεικνύεται από τη συνεπή χρήση του χαιρετισμού Vulcan (σ.σ. αποτελείται από ένα σηκωμένο χέρι με την παλάμη προς τα εμπρός και τον αντίχειρα σε έκταση, ενώ τα δάχτυλα χωρίζονται μεταξύ του μεσαίου και του παράμεσου). Το 2011, ανακοίνωσε ότι χτίζει ένα κέντρο για παιδιά αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων στη γενέτειρά του, Βιρτζίνια Μπιτς.