O Βρετανός street artist ονόματι Banksy θέλησε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, όπου τα πάντα γύρω είναι ροζ και κόκκινα, να μας θυμίσει και την σκοτεινή πλευρά της «αγάπης» που ονομάζεται ενδοοικογενειακή βία.

Έτσι επέλεξε την παράκτια πόλη Margate του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κεντ για να ζωγραφίσει τη νέα του τοιχογραφία, την οποία ονόμασε «Valentine’s Day Mascara».

Σε αυτήν απεικονίζεται μία γυναίκα με ένα καρό φόρεμα της δεκαετίας του ’50 και ποδιά, να χαμογελά και να κλείνει το πρησμένο – μελανιασμένο της μάτι ενώ την ίδια στιγμή έχει βάλει τον κακοποιητικό σύζυγό της μέσα σε έναν καταψύκτη.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης δίνει πάντοτε λίγα στοιχεία για τη δουλειά του, φροντίζοντας ωστόσο να ενημερώνει πως πρόκειται για δικό του έργο, αναρτώντας το στη σελίδα του στο Instagram.

Ο καλλιτέχνης Πιτ Μπράουν ζωγράφιζε τη σκηνή όταν ο καταψύκτης, που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του έργου, απομακρύνθηκε σήμερα το πρωί. Όπως μετέδωσαν τα τοπικά ΜΜΕ η απομάκρυνση του καταψύκτη έγινε για λόγους υγείας και ασφαλείας.

«Ένα φορτηγό του δημοτικού συμβουλίου εμφανίστηκε και απομάκρυνε τον καταψύκτη», είπε ο Μπράουν και πρόσθεσε πως το όχημα έφερε φώτα έκτακτης ανάγκης και έναν μεταλλικό κλωβό όπως εκείνοι που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση αντικειμένων από τους δρόμους.

Went to see the new Banksy that appeared in Margate this morning just in time to see Thanet District Council removing the fridge 😭 pic.twitter.com/4BogwE6zNK

— Harry Baker (@harrybakerpoet) February 14, 2023