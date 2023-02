Ομάδα βοήθειας και διάσωσης επιχειρούσε να προσεγγίσει απομακρυσμένο χωριό στην Καχραμανμαράς στην Τουρκία, αλλά είχε χάσει τον δρόμο. Σκύλος μπόρεσε να τους καθοδηγήσει μέσα στα χιόνια και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους και να παραδώσουν την πολύτιμη βοήθεια στους σεισμόπληκτους κατοίκους.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι διασώστες προχωρούν με χαμηλή ταχύτητα λόγω του χιονιού, ενώ σε όλη τη διαδρομή βράχοι έχουν πέσει από το βουνό εξαιτίας του σεισμού.

Στο βίντεο αποτυπώνονται και οι στιγμές που οι διασώστες έφτασαν στο απομακρυσμένο χωριό, με τους κατοίκους να τους υποδέχονται με ανακούφιση.

«Ήρωας» της ημέρας ήταν βέβαια ο σκύλος που καθοδήγησε τους διασώστες για να εκπληρώσουν τον σκοπό τους.

Dog helps lost aid team reach victims in quake-hit Türkiye

Turkish team manages to deliver aid to earthquake victims in Kahramanmaras province after dog shows them the way https://t.co/pj7cu5OOMp pic.twitter.com/SbWcZH2cwn

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023