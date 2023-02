«Πάντα έλεγε ότι θα γινόταν διάσημος μια μέρα», όμως «δεν εννοούσε αυτό», είπε απαρηγόρητη η μητέρα του Τάιρ Νίκολς: του 29χρονου Αφροαμερικανού που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις αρχές του μήνα από αστυνομικούς στο Μέμφις του Τενεσί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ μετά και την προ ημερών δημοσιοποίηση του βίντεο από τη βάναυση μεταχείριση του θύματος.

Πολλοί τη συνέκριναν με εκείνη του Ρόντνεϊ Κινγκ: του Αφρομαερικανού που είχαν χτυπήσει αλύπητα αστυνομικοί στο Λος Άντζελες το 1991 και έγινε έκτοτε σύμβολο της αστυνομικής βίας σε βάρος των μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Υπάρχουν πάντως σημαντικές διαφορές.

Ο Ρόντνεϊ δεν υπέκυψε τότε στα βαριά τραύματά του, όπως συνέβη τώρα με τον Τάιρ.

Οι παραβάτες αστυνομικοί δεν ήταν λευκοί, αλλά Αφροαμερικανοί, όπως και το θύμα.

Σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί στο Λος Άντζελες, δεν αθωώθηκαν, αλλά παύθηκαν από την υπηρεσία και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.

Αυτή τη φορά, δε, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν ήταν τόσο μαζικές, μαρτυρώντας ένα «μούδιασμα» της κοινωνίας.

Όχι μόνο από το γεγονός ότι η αστυνομική βία έχει παγιωθεί στις ΗΠΑ, αλλά και ότι γίνεται όλο και πιο συστημική.

Για την ακρίβεια, παρατηρεί η κόρη του Ρόντνεϊ Κινγκ στους Los Angeles Times, «η μόνη διαφορά στα 30 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει είναι ότι τώρα έχουμε hashtags, καθαρά βίντεο και κινητά»…

Police Body Cam Footage of the deadly beating of Tyre Nichols released. This is a long watch. There may be more footage that I have not been able to access. I do not know the details.

