Ανακοινώθηκε η σειρά, με την οποία θα τραγουδήσουν οι χώρες στη Eurovision 2023. Ο 670 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9, 11 και 13 Μαΐου στο Λίβερπουλ, μετά από απόφαση της EBU, καθώς στην Ουκρανία, που κέρδισε πέρσι, μαίνεται ο πόλεμος.

Η κλήρωση κατανομής των χωρών που θα λάβουν μέρος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (31/1) με τη συνδρομή σχολείου του Λίβερπουλ και μέλη της Ουκρανικής κοινότητας της πόλης.

Οικοδεσπότες ήταν οι AJ Odudu και Rylan, οι οποίοι αποκάλυψαν και το σλόγκαν του φετινού διαγωνισμού, το οποίο είναι «United By Music».

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα εμφανιστούν μαζί στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιτελικού, που θα διεξαχθεί στις 11 Μαΐου. Όπως κάθε χρόνο από το 2013, η ακριβής σειρά εμφάνισης θα καθοριστεί από τους παραγωγούς του σόου σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στον πρώτο ημιτελικό, που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου, θα συμμετάσχουν 15 χώρες και μόνο οι δέκα με την υψηλότερη βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό θα προκριθούν στον τελικό της 13ης Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες που προκρίνονται αμέσως στον τελικό είναι οι: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία.

