Ηθοποιός, ψυχολόγος, θεολόγος, blogger, πολιτικός και στρατιωτικός σχολιαστής, με θητεία στην στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, αλλά και με δεσμούς με την ακροδεξιά. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, εδώ και μια διετία σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβλεπε με σιγουριά την κατάρρευση του Βλαντίμιρ Πούτιν, πολιτικά και στρατιωτικά.

Τελικά οδηγήθηκε ο ίδιος σε παραίτηση την Τρίτη, μετά τον σάλο που προκάλεσε δήλωσή του σε εκπομπή στο YouTube ότι το μακελειό αμάχων στο Ντνίπρο, το περασμένο Σάββατο, οφείλεται σε αναχαίτιση ρωσικού πυραύλου από την ουκρανική αεράμυνα, με αποτέλεσμα να πέσει στην είσοδο του 9όροφου συγκροτήματος κατοικιών και να εκραγεί.

Ήταν τέτοια η θύελλα αντιδράσεων και η αμηχανία στο Κίεβο, που την επομένη η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν έχει διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα αεράμυνας για την κατάρριψη πυραύλων τύπου Kh-22, που -όπως αναφέρεται- χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επίθεση.

Ο Αρεστόβιτς ανασκεύασε, μέχρι που τελικά παρέδωσε την Τρίτη την επιστολή παραίτησης.

«Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του τι είναι πολιτισμένη συμπεριφορά: θεμελιώδες λάθος, μετά παραίτηση», έγραψε στα social media, επισυνάπτοντας φωτογραφία της επιστολής του.

⚡️Oleksii Arestovych reported that he has written a resignation letter from the position of adviser to the Office of the President of Ukraine. pic.twitter.com/tjTsmZjjZd

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τα θύματα και τους συγγενείς τους, τους κατοίκους του Ντνίπρο και όλους όσους πληγώθηκαν βαθιά από την πρόωρη λανθασμένη εκδοχή μου», προσέθεσε σε μήνυμα στο Telegram.

Όμως «το επίπεδο μίσους που στρέφεται εναντίον μου δεν συγκρίνεται με τις συνέπειες ενός λάθους στον αέρα» του YouTube, προσέθεσε.

«Δεν έπληξε τη φήμη, ούτε είχε νομικές συνέπειες για την Ουκρανία», υποστήριξε, ενόσω ουκρανικά ΜΜΕ τον κατηγορούσαν ότι η δήλωσή του είχε γίνει «εργαλείο της ρωσικής προπαγάνδας» και βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν αρχίσει τη συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα την άμεση απομάκρυνση Αρεστόβιτς ως «προδότη».

Ο ίδιος απέρριψε τη κατηγορία, καταλογίζοντας στους επικριτές του «πολύ συγκεκριμένους στόχους».

«Η ουκρανική αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, «κερδίζοντας πολιτικούς πόντους κατά τη διάρκεια του πολέμου, σκεπτόμενη τις μελλοντικές εκλογές».

«Η Μόσχα το χρησιμοποιεί για να αποδυναμώσει την πληροφοριακή επιρροή της Ουκρανίας (συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων)».

Ukraine admits that the destruction of an apartment building in Dnipro was the result of the actions of the Armed Forces of Ukraine. (Aleksey Arestovich speaking)

a senior adviser to President Vladimir Zelensky. pic.twitter.com/QqHz8bJC5w

— sonja van den ende (@SonjaEnde) January 15, 2023