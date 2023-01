«Τα παιδιά μου και τα μαλλιά μου σκέφτομαι» ήταν η πρώτη φράση της Ερμιόνης όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Και το βλέμμα να ξεχειλίζει ειλικρίνεια και λίγη ενοχή γιατί έβαλε τα παιδιά και τα μαλλιά στην ίδια πρόταση. Ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο…

Για την καρκινοπαθή γυναίκα τα μαλλιά είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια, η πρώτη σημαντική ήττα από τον καρκίνο. Αρκετές για να μην τη ζήσουν και να μη δώσουν αυτή την «νίκη» στην αρρώστια σπεύδουν να ξυρίσουν τα μαλλιά τους πριν τις χημειοθεραπείες. «Θα το κάνω εγώ με δική μου απόφαση, όχι ο καρκίνος» είχε πει και ήταν η πρώτη ένδειξη ότι θα «το παλέψει», θα προσπαθήσει να βγει νικήτρια.

Κάθησε στην ίδια καρέκλα του κομμωτηρίου, που άλλοτε περνούσε μισή ώρα δοκιμάζοντας τούφες για να διαλέξει βαφή ή ξεφύλλιζε περιοδικά για να διαλέξει κούρεμα ή χτένισμα. Αυτή τη φορά ο Αλέξανδρος δεν έφερε ούτε δειγματολόγια, ούτε περιοδικά. Ήξερε. Οι τούφες άρχισαν να πέφτουν στο πάτωμα. Το έκανε γρήγορα, αρχικά με ψαλίδι αφού είχε μακριά μαλλιά και μόνο όταν πήρε τη ξυριστική μηχανή την κοίταξε από τον καθρέφτη. Έκλαιγε…

Όποιος έχει ζήσει μια τέτοια κατάσταση, αλλά και όποιος δεν έχει βουλιάξει στον εαυτό του και μπορεί ακόμη να ιεραρχήσει ποιες είναι οι πραγματικά δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν να επιστρατεύσεις όλες τις δυνάμεις σου για να τις αντιμετωπίσεις γνωρίζοντας από την αρχή και καλύτερα από τον καθένα ότι το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο, αισθάνεται δέος μπροστά στον κομμωτή που ξυρίζει το κεφάλι του, χωρίς δεύτερη σκέψη για να συμπαρασταθεί στην καρκινοπαθή πελάτισσά του.

Το βίντεο που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά από την ανάρτησή του, με πάνω από 1 εκατ. θεάσεις, δημοσίευσε η σελίδα Good News Movement, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για του πού και πότε συνέβη. Τι σημασία έχουν όμως αυτά;

Η ουσία είναι στις πράξεις και στα βλέμματα. Τα γλυκά φιλιά και το χάδι καθώς της ξυρίζει το κεφάλι και εκείνη κρύβει το πρόσωπο στα χέρια της για να μην βλέπει, η αγκαλιά όταν η γυναίκα που πήγε με μαλλιά μέχρι τους ώμους βλέπει το ξυρισμένο κεφάλι της, και η κορυφαία πράξη ενώ την κρατά αγκαλιά να ξυρίσει το κεφάλι του για να της συμπαρασταθεί.

Κίνηση όμως που συγκινεί βαθιά είναι και η προσπάθεια της γυναίκας να τον αποτρέψει. Ξέρει ότι έχει καρκίνο και ότι την περιμένει Γολγοθάς και όμως δεν αδιαφορεί για τη «θυσία» του άλλου.

«Και; Εγινε καλά γιατί ξύρισε ο κομμωτής το κεφάλι του;» είναι η κυνική, αλλά αμέσως επόμενη για κάποιους σκέψη. Ο θάνατος είναι για όλους αναπόφευκτος. Η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η απόφαση για αγώνα όμως επιλογή.

Και ότι θα σκέφτεται αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο του νοσοκομείου και θα χαμογελάει είναι υπεραρκετό για κάποιους, το παν για όσους μπορούν να κάνουν καλύτερο και πιο βιώσιμο αυτόν τον κόσμο, πιο ανώδυνη την γνώση του πεπερασμένου της ανθρώπινης ύπαρξης.

No one fights alone!

He shaves off his own hair in solidarity with a cancer patient. pic.twitter.com/1sjLKKjnHO

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) January 15, 2023