Ο πατέρας της είναι ο πρώτος απόφοιτος στατιστικής στη Νιγηρία. Πέρασε τα πρώτα της χρόνια στη Νιγηρία έχοντας επαφές με τη γενέτειρά της, Ikere-Ekiti, όπου ο παππούς της ήταν ένας από τους πιο σημαίνοντες άνδρες.

Αφού οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών, η μητέρα της, Hayes, μετακόμισε στο Essex της Αγγλίας με τη Sade και τον αδελφό της Banji. Μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της, μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει σχέδιο μόδας στο Saint Martin’s School of Art.

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σπουδών της, ανέλαβε δουλειές ως μοντέλο. Αργότερα, εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα, το Pride και έγινε βοηθητική τραγουδίστρια. Ενθουσιώδης, ήρθε σε συνεργασία με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, Stuart Matthewman και έκαναν εμφανίσεις σε συναυλίες. Ένα τραγούδι που τράβηξε την προσοχή των δισκογραφικών εταιρειών ήταν το «Smooth Operator».

Και έτσι έγιναv οι Sade

Το 1983, ο Adu και ο Matthewman εγκατέλειψαν τους Pride για να ξεκινήσουν ένα συγκρότημα, τους Sade. Μαζί τους μπήκαν ο πληκτράς Andrew Hale, ο μπασίστας Paul Denman και ο ντράμερ Paul Cook. Η Adu έγινε τόσο δημοφιλής ώστε στην πρώτη της συναυλία στο νυχτερινό κέντρο Heaven’s, πάνω από 1000 άτομα δεν κατάφεραν να μπουν στο κλαμπ. Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στις ΗΠΑ και μέχρι τον Οκτώβριο, η Epic Records υπέγραψε μαζί της συμβόλαιο και το 1984 υπέγραψε το συγκρότημά της.

Μετά την υπογραφή του γκρουπ, η Adu κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το «Diamond Life». Το άλμπουμ έγινε το ντεμπούτο γυναικείας τραγουδίστριας με τις περισσότερες πωλήσεις και ένα από τα άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών με διεθνείς πωλήσεις πάνω από έξι εκατομμύρια αντίτυπα, καθώς και παρέμεινε στο νούμερο ένα στα κορυφαία μουσικά charts.

Την επόμενη χρονιά, κυκλοφόρησε το «Promise». Το άλμπουμ παρέμεινε στο Billboard 200, πήρε πολλαπλές πλατινένιες πιστοποιήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και χάρισε στο συγκρότημα ένα βραβείο Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη.

Όταν άλλαξε τον ήχο της σε ποπ

Το 1988, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «Stronger Than Pride» και το 1992 το «Love Deluxe». Μετά τη γέννηση του παιδιού της ακολούθησε μία μικρή παύση.

Το 1986, έπαιξε στην ταινία «Absolute Beginners» και το 2000 κυκλοφόρησε το «Lovers Rock». Το «Lover’s Rock» ήταν σε αντίθεση με το τζαζ στυλ της. Ακολούθησε έναν ποπ ήχο και κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ.

Το 2002, της απονεμήθηκε ο τίτλος του Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2010, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «Soldier of Love» και πήρε ξανά το βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.

Το 2018, έκανε το soundtrack «Flower of the Universe» για την ταινία της Disney «A Wrinkle in Time» του 2018.

Δείτε μια παλιότερη συνέντευξή της



Γιατί η Sade ορκίστηκε να φύγει και να μην επιστρέψει ποτέ στη Τζαμάικα

Ως τραγουδίστρια των Sade, η Helen Folasade Adu – ή αλλιώς Sade – βοήθησε το συγκρότημα να ακολουθήσει μια πρωτοποριακή πορεία στη μουσική.

Με έναν απαλό, soulful ήχο αντάξιο όλων των επαίνων που λαμβάνει, το συγκρότημα εξακολουθεί να καταφέρνει να μαγνητίζει το κοινό του και να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών. Η τραγουδίστρια Sade καθιερώθηκε ως μια αινιγματική, διάσημη τραγουδοποιός, της οποίας το ταλέντο ξεχείλιζε.

Είναι αγαπημένη. Ήσυχη, γοητευτική και σπάνια βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μουσική της. Ωστόσο, υπάρχει ένα δημόσια γνωστό περιστατικό που την έκανε να αναθεωρήσει τη θέση της στη Τζαμάικα.

Η Sade μετακόμισε στη Τζαμάικα μετά το διαζύγιο της

Με καταγωγή από την Αγγλία, η Sade παντρεύτηκε τον Ισπανό συγγραφέα/κινηματογραφιστή Carlos Pliego το 1989 και μετακόμισε στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Fader, η σχέση ήταν ταραχώδης και τελείωσε οριστικά περίπου την εποχή που εκείνη και το συγκρότημα άρχισαν να δουλεύουν πάνω στο Love Deluxe.

Μετά τον χωρισμό, επέστρεψε στο Λονδίνο και άρχισε να ηχογραφεί ξανά. Κάποια στιγμή το 1992, άρχισε να βγαίνει με τον Bob Morgan, έναν μουσικό παραγωγό που συνεργάστηκε με το συγκρότημα στο άλμπουμ τους. Η Sade και ο Morgan μετακόμισαν στη νησιωτική πατρίδα του, την Τζαμάικα, και καλωσόρισαν το μοναδικό τους παιδί, την Ila (σήμερα Izaak), το 1996.

Ακούστε το Smooth Operator



Μια σύλληψη άλλαξε τα πράγματα για τον Sade

Το 1997, ενώ ζούσε ακόμα στην Τζαμάικα, η Sade συνελήφθη από αστυνομικούς στο Montego Bay, αφού παρέλειψε να σταματήσει για έλεγχο της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Chicago Tribune, ένας αστυνομικός την καταδίωξε και συνελήφθη για απερίσκεπτη οδήγηση και μη υπακοή σε αστυνομικό. Φέρεται να έβρισε λεκτικά τους αστυνομικούς που την συνέλαβαν στο αστυνομικό τμήμα.

Αν και ζούσε στο Ocho Rios, η Sade αποφάσισε να φύγει από την Τζαμάικα. Η υπόθεση αναβλήθηκε, αλλά το 1998 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης αφού η τραγουδίστρια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η Sade δήλωσε στο περιοδικό Time ότι δεν επρόκειτο για τροχαίο και ότι η αστυνομία προσπάθησε να την εκβιάσει για χρήματα. «Το πράγμα διογκώθηκε σε ένα απίστευτο φιάσκο» είπε.

Αποκάλυψε ότι δεν είχε σχέδια να επιστρέψει ποτέ ξανά στη χώρα λόγω του εντάλματος σύλληψης. Το ένταλμα έληξε το 2002.

Η Sade μετακόμισε σε μια αγροτική περιοχή έξω από την Αγγλία

Η τραγουδίστρια τα μάζεψε και επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζει εκεί εδώ και χρόνια. Η ίδια και ο σύντροφός της Ian Watts μένουν σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Stroud της Αγγλίας με την οικογένειά τους και έναν σκύλο. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Sade φιλοξενήθηκε στη βρετανική Vogue για το αφιέρωμα «Η Ζωή στην καραντίνα» και δήλωσε ότι την πέρασε με τη μαμά της, τον καλό της και τη βαφτιστήρα της.

Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που το συγκρότημα Sade κυκλοφόρησε φρέσκια μουσική, αλλά οι οπαδοί μπορεί να χαρούν να μάθουν ότι κυκλοφόρησε ένα box set στις 9 Οκτωβρίου του 2020. Η συλλογή περιλαμβάνει και τα έξι άλμπουμ τους με remastered τραγούδια.

Επιπλέον, το συγκρότημα συναντιέται στο σπίτι της Sade στο Gloucestershire για να δουλέψει πάνω σε ένα νέο project, σύμφωνα με το GQ. Υπάρχουν επίσης σχέδια να ξεκινήσει μια περιοδεία άμεσα.