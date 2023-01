Αιτία για την αφαίρεση της βρετανικής υπηκοότητας ήταν η απουσία κάθε μεταμέλειας για την ένταξή της στην τρομοκρατική οργάνωση, όπως είχε τότε φανεί σε συνέντευξη στον πολεμικό ανταποκριτή των Times, Άντονι Λόιντ, ο οποίος την είχε πρώτος εντοπίσει στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Χάουλ για συζύγους και παιδιά τζιχαντιστών, στη βορειοανατολική Συρία.

Τότε η Σαμίμα είχε υπερασπιστεί φρικαλεότητες του ISIS, δικαιολογώντας μέχρι και τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις που είχε εξαπολύσει στη Βρετανία.

«Δεν είμαι τέρας», λέει τώρα στο BBC, τέσσερα χρόνια μετά κι ενώ δίνει μέσω δικηγόρων νομική μάχη στη Βρετανία για να ανακτήσει την υπηκοότητά της.

Αυτός είναι για την ακρίβεια ο τίτλος ενός νέου podcast συνολικά δέκα επεισοδίων στο BBC Sounds: προϊόν συνεντεύξεων σε βάθος χρόνου με την 23χρονη πια «νύφη του ISIS», δίνοντας τη δική της εκδοχή της ιστορίας.

«Αποδέχεσαι ότι έγινες μέλος τρομοκρατικής ομάδας;» τη ρωτά στο πρώτο επεισόδιο o ερευνητής δημοσιογράφος και παραγωγός Τζόσουα Μπέικερ. «Ναι», λέει εκείνη. «Το έκανα».

Από τις δηλώσεις της φαίνεται ωστόσο ότι συνεχίζει να βλέπει την κατάσταση από μια δική της, στρεβλή οπτική γωνία.

Κατανοεί -λέει- την οργή της κοινής γνώμης απέναντί ​​της. Γνωρίζει ότι στη Βρετανία τη θεωρούν «πιθανό κίνδυνο για αυτούς, για την ασφάλειά τους, για τον τρόπο ζωής τους».

Όμως «δεν είμαι αυτή που νομίζουν», αναφέρει. «Δεν είμαι κακός άνθρωπος». «Είμαι πολύ περισσότερα από το ISIS και από όλα όσα έχω περάσει»…

Υποστηρίζει μάλιστα ότι η δημόσια κατακραυγή για την περίπτωσή της «δεν είναι στην πραγματικότητα εναντίον μου», αλλά «κατά του ISIS».

«Όταν σκέφτονται το “Ισλαμικό Κράτος”, σκέφτονται εμένα γιατί έχω προβληθεί πολύ στα ΜΜΕ».

«Πήγαμε στο ISIS, αυτό ήταν. Τελείωσε. Ήθελαν όμως να δώσουν συνέχεια στην ιστορία», είπε ελαφρά τη καρδία η Σαμίμα, που πλέον δεν εμφανίζεται στις συνεντεύξεις της φορώντας όπως παλιά μαύρο τσαντόρ.

Shamima Begum accepts she joined a terror group after fleeing Britain as a schoolgirl for Islamic State

Listen to The Shamima Begum Story on @bbcsounds (⬇️)https://t.co/8n2RC63Gyw pic.twitter.com/ISyyY9Pp6M

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 11, 2023